- I donatori di sangue si stanno dirigendo verso il nord

Al Nord, le scorte di sangue scarseggiano. "Le nostre scorte frigorifere sono attualmente a basso livello", ha detto Susanne von Rabenau, portavoce del servizio di donazione del sangue della Croce Rossa Tedesca (DRK) a Hamburg e Schleswig-Holstein, all'agenzia di stampa tedesca. La DRK ha bisogno di circa 450-500 donazioni al giorno per entrambi gli stati federali per soddisfare la domanda degli ospedali locali. "Nelle ultime settimane di vacanza, ci sono mancate circa il 10% delle donazioni di sangue previste per SH e HH con tutte le offerte di appuntamenti", ha detto von Rabenau.

Minori donazioni durante le festività e gli eventi principali

A causa di diverse festività e giorni di ponte, c'è stato un calo delle donazioni nel mese di maggio, anche subito dopo il campionato europeo di calcio in Germania. "Anche durante eventi sportivi, si può osservare una diminuzione della disponibilità a donare. Anche le Olimpiadi possono avere un impatto", ha detto la portavoce. Una donazione di sangue che può salvare vite non viene subito considerata.

Le attuali alte temperature potrebbero anche scoraggiare i donatori. "Tuttavia, il caldo e la donazione di sangue vanno d'accordo se si seguono alcune regole e si beve molta acqua, si riposa dopo la donazione e si evita la luce diretta del sole", ha detto von Rabenau.

Le preparazioni del sangue hanno una durata limitata, da 4 a 42 giorni a seconda della preparazione. Pertanto, il servizio di donazione del sangue della Croce Rossa Tedesca Nord-Est richiede che gli appuntamenti offerti per la donazione del sangue della Croce Rossa siano utilizzati nelle prossime settimane.

La Croce Rossa Tedesca (DRC) o DRK, specificamente il servizio di donazione del sangue nel Nord-Est, sta attivamente incoraggiando le persone a utilizzare gli appuntamenti offerti per la donazione del sangue a causa delle scorte più basse nella Repubblica Democratica del Congo (DRC). Despite the ongoing holidays and major events causing a decrease in donation numbers, it's essential to remember that a single blood donation can significantly impact lives.

Leggi anche: