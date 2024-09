I distretti finanziari stanno accelerando il loro ritmo.

A Wall Street, è diffusa la convinzione che la Fed aumenterà i tassi di interesse la prossima settimana. Tuttavia, la probabilità di un significativo aumento dei tassi è diminuita dopo la pubblicazione dei recenti dati sull'inflazione. Nonostante ciò, il mercato azionario continua a prosperare, con l'oro senza interessi che raggiunge un nuovo massimo storico.

Il giovedì, le azioni USA hanno registrato un'impennata grazie alle aspettative di tassi d'interesse più bassi. L'indice Dow Jones Industrial Average delle blue-chip ha chiuso in rialzo del 0,6% a 41.096 punti. Il Nasdaq è salito dell'1%, toccando quota 17.569, mentre l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,7%, chiudendo a 5.595 punti.

I prezzi alla produzione USA sono aumentati dello 0,2% ad agosto. Gli economisti avevano previsto un aumento dello 0,1%, dopo un aumento zero a luglio. Peter Cardillo, chief market economist di Spartan Capital Securities, ha dichiarato: "I dati di oggi suggeriscono che la Fed non taglierà i tassi in modo così aggressivo come previsto in precedenza". Ora, gli investitori si aspettano un taglio del 0,25% nel tasso sui fondi federali il 18 settembre. Una significativa riduzione del 0,5% non è più probabile. Il tasso attuale rimane nella fascia del 5,25% al 5,50%.

I prezzi del petrolio aumentano a causa delle preoccupazioni per la produzione

La prospettiva di riduzioni dei tassi d'interesse ha spinto il prezzo dei metalli. L'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico. Il prezzo di un'oncia del metallo prezioso è salito del 1,9% a $2.558,06. Gli investitori scommettono su un impatto economico positivo.

Le preoccupazioni per le interruzioni della produzione protratte a causa dell'uragano Fiona hanno portato a un aumento dei prezzi del petrolio. Il contratto future del greggio del Mare del Nord Brent è aumentato del 2,2% a $72,19 al barile. Il contratto future del greggio WTI del Texas è salito del 2,7% a $69,16 al barile. L'uragano Fiona ha temporaneamente fermato circa un quarto della produzione di petrolio USA nel Golfo del Messico.

Le azioni di Moderna crollano

Gli investitori hanno anche acquistato azioni tecnologiche. Le azioni Nvidia sono salite del 2% in due giorni consecutivi. Si dice che il governo USA autorizzerà l'esportazione di chip avanzati in Arabia Saudita per Nvidia. "La febbre dell'IA del mercato è tornata al massimo", ha commentato il stratega di mercato Jürgen Molnar di RoboMarkets.

Le azioni di Warner Bros. Discovery sono salite di oltre il 10%. Il conglomerato USA dei media ha rinnovato in anticipo l'accordo di distribuzione dei contenuti con la società di telecomunicazioni Charter Communications.

Le azioni di Kroger sono salite del 7,2% dopo che la catena di supermercati ha aumentato le previsioni di fatturato grazie a un forte secondo trimestre. Al contrario, le azioni di Moderna sono precipitate di circa il 12% a un minimo di quattro anni dopo che le previsioni di vendita dell'azienda per l'anno prossimo sono state inferiori alle previsioni degli analisti.

Le azioni Dow sono scese di circa il 1% dopo che la società chimica ha abbassato le previsioni di fatturato per il terzo trimestre. Dow ha citato problemi in una pianta di cracking etilene in Texas, nonché costi di input più elevati e pressioni sui margini in Europa.

Mentre aumenta la probabilità di tagli ai tassi d'interesse, i trader potrebbero considerare l'investimento in azioni. Nonostante l'aspettativa di un aumento dei tassi da parte della Fed, il trading delle azioni di alcune società, come Moderna, ha registrato un significativo calo.

Despite the positive impact of lowered interest rates on the stock market, traders should still carefully consider the performances and future prospects of individual companies before making investments in shares.

