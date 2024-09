I distretti finanziari creano un minimo di posti vacanti in loro presenza.

Investitori americani tengono d'occhio il sentiment dei consumatori nel Paese. Indicazioni di una diminuzione della fiducia dei consumatori hanno portato Wall Street a mostrare qualche incertezza. Tuttavia, le aspettative per nuovi aggiustamenti dei tassi d'interesse sono riuscite a guadagnare slancio verso la fine delle sedute di negoziazione.

Wall Street ha concluso la giornata con lievi guadagni. Un momentaneo passo falso è stato subito a causa di una diminuzione della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, che ha fatto scendere l'indice della fiducia dei consumatori a 98,7, inferiore alle aspettative degli economisti di Dow Jones Newswires. Questa informazione ha intensificato le speculazioni sul fatto che l'economia degli Stati Uniti potrebbe non riuscire a ottenere un "atterraggio morbido". Viceversa, le aspettative per un significativo aumento dei tassi da parte della Fed a novembre sono cresciute.

L'indice Dow Jones è aumentato dell'1,2 percento, raggiungendo 42.208 punti, dopo aver brevemente toccato un nuovo massimo storico di 42.281. Il S&P 500 è salito dell'1,3 percento e il Nasdaq Composite è balzato del 6 percento. C'erano 1.718 vincitori (in aumento rispetto ai 1.558 di lunedì) e 1.081 perdenti (1.224), con 53 (88) azioni che rimanevano invariate.

Il rendimento inferiore delle aspettative della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti coincide con la possibilità che la Fed implementi un altro taglio di 50 punti base a novembre, secondo Jamie Cox di Harris Financial. "I consumatori sono chiaramente preoccupati per gli effetti delle prossime elezioni, dei conflitti globali in escalation e dei costi persistenti del cibo e del credito", ha dichiarato Cox. Tuttavia, l'importante indicatore economico della settimana, l'indice dei prezzi al consumo (PCE), rimane in agenda per venerdì. Questo indice è il metro preferito dalla Fed per l'inflazione.

Le azioni cinesi ricevono un boost da Wall Street

Wall Street ha ricevuto supporto dalla Cina, poiché la banca centrale del Paese ha annunciato una vasta gamma di misure per rinvigorire l'economia del secondo paese più grande del mondo. Di conseguenza, le ADR delle società cinesi quotate negli Stati Uniti sono aumentate. Alibaba è salita del 7,9 percento, Nio è salita dell'11,7 percento e JD.com è balzata del 13,9 percento.

Nel frattempo, le azioni di Visa sono precipitate del 5,5 percento dopo che il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha presentato azioni legali, accusando la violazione delle leggi antitrust e il mantenimento di un monopolio nei pagamenti con carte di debito attraverso metodi illeciti.

Le azioni di Lifeway Foods sono salite del 23,6 percento dopo gli annunci di un'acquisizione completa della società alimentare degli Stati Uniti da parte di Danone per 283,4 milioni di dollari. Le azioni di Spotify sono aumentate del 3,1 percento dopo che TikTok, suo concorrente di streaming musicale, ha dichiarato che avrebbe interrotto le operazioni il 28 novembre. La società madre cinese Bytedance ha lanciato il servizio per sfidare Spotify e Apple Music.

Il dollaro si indebolisce mentre i prezzi del petrolio salgono

Sul mercato delle valute, il dollaro ha continuato a diminuire a causa della debole fiducia dei consumatori negli Stati Uniti e delle aspettative di ulteriori consistenti tagli dei tassi. L'indice del dollaro è diminuito dell'0,5 percento, mentre l'euro è aumentato dell'0,6 percento a 1,1177 dollari. L'euro ha beneficiato del pacchetto di sostegno economico annunciato dalla Cina, con l'analista di MUFG Lee Hardman che spiega che l'economia della Zona Euro è più strettamente legata alla Cina che agli Stati Uniti.

I prezzi del petrolio hanno registrato un notevole aumento. I prezzi del WTI e del Brent sono aumentati entrambi dell'1,7 percento. In particolare, le misure di stimolo economico annunciate in Cina hanno spinto i prezzi verso l'alto, poiché si prevede che questo stimolerà la domanda. Gli operatori di mercato hanno anche fatto riferimento alle tensioni in Medio Oriente e alle preoccupazioni per possibili interruzioni della produzione di petrolio a causa di un uragano in avvicinamento negli Stati Uniti. Sul mercato obbligazionario, i rendimenti sono arretrati dopo i dati più deboli degli Stati Uniti e sono scivolati leggermente in territorio negativo. Il rendimento sui titoli a 10 anni è sceso di 1,6 punti base al 3,73 percento.

Il prezzo dell'oro ha continuato la sua serie di record, raggiungendo un nuovo massimo storico di 2.672 dollari l'oncia. Il prezzo per oncia è aumentato del 1,3 percento a 2.663 dollari. L'oro ha registrato nuovi massimi in sette dei nove ultimi giorni di negoziazione, secondo Commerzbank. Con un aumento di quasi il 24 percento finora quest'anno, l'oro sta avendo la sua migliore performance dal 2010 e sta superando quasi tutte le altre classi di attivi. Trae beneficio dal suo ruolo di "rifugio sicuro" e come asset a zero coupon in un ambiente di tassi di interesse in calo, secondo gli analisti di Commerzbank. L'ultima impennata è stata scatenata dal taglio dei tassi d'interesse negli Stati Uniti della scorsa settimana, più grande del previsto.

