- I dissidenti impediscono le esibizioni del contendente dell'AfD Höcke a Jena

Circa 2.000 persone hanno manifestato contro l'AfD a Jena, secondo le prime stime della polizia, impedendo così una visita del leader del partito Björn Höcke. Le autorità hanno utilizzato spray al peperoncino e bastoni per sedare le proteste sedute ostinate, come ha dichiarato un portavoce della polizia. Per fortuna, non sono state segnalate feriti.

Höcke ha saltato l'incontro

Inizialmente, Höcke era previsto per parlare a un dibattito pubblico in un centro comunitario. La polizia ha annunciato la cancellazione dell'apparizione di Höcke a causa di preoccupazioni per la sicurezza, dopo aver consultato la sua scorta, ha aggiunto il portavoce. Höcke ha scelto di non partecipare all'evento, portando alla fine dell'incontro dell'AfD. Inizialmente, si prevedevano meno persone alle controproteste, che erano state debitamente registrate presso le autorità.

In Turingia, un nuovo parlamento statale è previsto per le elezioni il 1° settembre. L'AfD si attesta attualmente intorno al 30%, suggerendo che potrebbe emergere come forza dominante. L'Ufficio per l'estremismo di Turingia classifica l'AfD in Turingia come un partito di estrema destra confermato.

Nonostante la cancellazione dell'apparizione di Höcke, la protesta contro l'AfD a Jena è continuata con fervore. Successivamente, molti critici hanno accusato l'AfD di utilizzare tattiche intimidatorie per sopprimere la libertà di parola.

