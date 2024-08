- I disordini al cantiere navale di Stralsund hanno ripercussioni

La rescissione dell'accordo di locazione tra Fosen Werft GmbH e la città di Stralsund per il grande capannone di costruzione navale ha portato a qualche cambiamento. Il giovedì, Fosen Stralsund GmbH, che stava eseguendo la ristrutturazione generale della nave scuola a vela "Greif" nel capannone, ha dichiarato fallimento.

Di conseguenza, Greifswald ha annunciato che la ristrutturazione sarebbe stata notevolmente ritardata. Greifswald intende discutere con l'amministratore fallimentare di Fosen Stralsund GmbH su come e se il lavoro di costruzione in acciaio sulla "Greif" possa procedere. Potrebbe essere necessario trovare un nuovo appaltatore per il lavoro, hanno menzionato.

Tuttavia, ci sono prospettive iniziali per l'uso futuro del capannone. Il cantiere navale Strela di Stralsund ha espresso il suo interesse per l'espansione della sua attività all'interno del Parco Industriale e Commerciale Marinaro e ha stipulato un accordo con la città per l'uso del capannone di costruzione navale. Strela intende intervenire e colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Fosen, hanno dichiarato.

Debiti in sospeso

Il mercoledì precedente, l'amministrazione comunale di Stralsund ha annunciato che aveva risolto anticipatamente l'accordo di locazione con Fosen Werft GmbH. Secondo il sindaco Alexander Badrow (CDU), ci sono affitti in sospeso significativi. "Ci sono debiti aperti significativi", ha dichiarato in una conferenza stampa del giovedì sera.

Fosen non è riuscito, nonostante i suoi sforzi, a portare il numero previsto di progetti di navi e costruzioni in acciaio a Stralsund o a creare il numero richiesto di posti di lavoro. L'azienda attualmente impiega 30-35 persone, ha spiegato Badrow.

Il fallimento è stato richiesto per Fosen Yard AS norvegese a febbraio. In quel momento è stato dichiarato che Fosen Stralsund non era interessato dal fallimento.

L'uso del capannone per i progetti

Dopo il fallimento di MV Werften nel 2023, la città ha preso in carico l'area del cantiere di Stralsund e ha istituito un parco industriale e commerciale marittimo con circa 20 aziende. Secondo Badrow, circa 500 persone lavorano lì.

"Questo è l'obiettivo della città per il sito: prevenire che l'intera area sia sotto pressione in caso di problemi con un'azienda attraverso la diversificazione", ha detto Badrow.

Strela Shiprepair, secondo un rappresentante dell'azienda, intende utilizzare il capannone per progetti specifici.

