Lavoratori Boeing Hanno Soffrito per Anni. Nuovo Accordo Sindacale Offre Più Soldi, Ma Non Basta neanche in Confronto alla Precedente Retribuzione del CEO.

I lavoratori di Boeing, rappresentati dall'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), hanno ottenuto un aumento salariale del 25%, qualcosa che molti dipendenti di altre aziende possono solo sognare. Tuttavia, la reazione è stata lungi dall'essere gioiosa. Gli azionisti hanno esultato, mentre il prezzo delle azioni dell'azienda è schizzato alle stelle, ma i dipendenti in diverse sedi Boeing negli Stati Uniti hanno organizzato proteste spontanee invece. Un uomo, in piedi su un palco, ha urlato in un megafono, "Abbatteremo questo accordo di merda." La folla ha risposto con slogan di "Sciopero, sciopero."

I lavoratori voteranno giovedì per approvare l'accordo. Anche il capo negoziatore dell'IAM, Jon Holden, ha ammesso al "Seattle Times" un probabile rifiuto e uno sciopero potenziale. Secondo lui, questo era il miglior accordo possibile attualmente senza uno sciopero. La sicurezza del lavoro era l'aspetto principale delle trattative, ma comprende la frustrazione dei lavoratori.

Il aumento salariale del 25% per i 32.000 lavoratori Boeing interessati dall'accordo lascia molti lavoratori delusi per diversi motivi. L'aumento non avverrà tutto in una volta, ma gradualmente in quattro anni. Inoltre, non ci saranno più pagamenti bonus legati alle prestazioni. I critici fanno notare che sono passati dieci anni dall'ultimo aumento salariale e l'offerta non compensa la perdita di potere d'acquisto per molti lavoratori a causa dell'inflazione. Inoltre, la pensione aziendale, abolita come misura di taglio dei costi un decennio fa, non verrà ripristinata.

"Quello che Boeing Non Ha Bisogno Ora"

L'IAM aveva originariamente richiesto il ripristino di alcuni benefici del datore di lavoro e un aumento salariale del 40%. Indipendentemente dalla fattibilità, resta la domanda. Boeing affronta una crisi da anni, principalmente a causa di gravi problemi di qualità che interessano i suoi modelli di maggior successo, il 737 e il 787. Gli analisti hanno visto la risoluzione della disputa sindacale come un passo verso la ripresa sotto il nuovo CEO Dave Calhoun, che deve anche affrontare i costosi requisiti di garanzia della qualità dei regolatori. Secondo l'analista Ron Epstein di Bank of America, "L'ultima cosa di cui Boeing ha bisogno ora è uno sciopero."

L'aumento salariale del 25% sembra insufficiente se paragonato alla retribuzione del precedente CEO, Dennis Muilenburg. La retribuzione di Muilenburg è aumentata di più di $10 milioni, raggiungendo circa $33 milioni durante il suo mandato di quasi quattro anni, rispetto ai circa $23 milioni del 2022. Despite his tenure failing to address Boeing's problems.

