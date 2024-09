I dipendenti della Boeing scelgono di interrompere il lavoro iniziale dal 2008.

Boeing, il colosso aerospaziale americano, sta vivendo il suo primo sciopero in 16 anni. Secondo fonti sindacali, la produzione del popolare 737 MAX e di altri aerei nelle strutture di Seattle e Portland si fermerà a mezzanotte di venerdì (ora locale). Più di 30.000 lavoratori sulla costa occidentale degli Stati Uniti hanno votato a favore dello sciopero entro giovedì, respingendo la proposta precedente di Boeing.

Boeing aveva offerto un aumento salariale del 25% domenica per evitare lo sciopero, con l'aumento e benefici aggiuntivi come 12 settimane di congedo parentale che sarebbero durati per quattro anni. Il International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) ha invitato i suoi membri ad approvare l'offerta, ma molti dipendenti hanno risposto con rabbia, chiedendo un aumento iniziale del 40%.

Questo aumenta la tensione nell'atmosfera alla concorrente di Boeing, Airbus. All'inizio dell'anno, una sezione della parete della cabina su un Boeing 737 MAX-9 operato da Alaska Airlines con 171 passeggeri a bordo si è staccata durante il volo. Il settore della difesa sta affrontando sfide, con la divisione che ha riportato perdite di miliardi negli ultimi due anni. Boeing sta anche affrontando ritardi persistenti nelle consegne e un pesante carico di debiti.

Despite Boeing's last-minute attempt to prevent the strike by offering a 25% salary hike and enhanced benefits, the proposal was met with frustration, leading some employees to demand an initial 40% increment. Consequently, the pending strike, affecting thousands of workers, is set to disrupt the production of Boeing's 737 MAX and other aircraft in Seattle and Portland.

Leggi anche: