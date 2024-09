I dinosauri erano accompagnati dalla presenza tremolante delle lucciole.

Nel film "Jurassic Park", i scienziati riesumano i dinosauri utilizzando il sangue antico di una zanzara intrappolata nell'ambra. Nella realtà, i ricercatori sono affascinati da questi fossili, soprattutto se si tratta di insetti eccezionali come il verme luminescente che ha popolato la Terra milioni di anni fa.

Gli occhi dei dinosauri potrebbero aver assistito allo spettacolo della luminescenza, poiché la bioluminescenza era probabilmente diffusa tra gli insetti durante il periodo del Cretaceo. Un insetto recentemente rinvenuto all'interno dell'ambra risale a circa 99 milioni di anni fa. Gli scienziati lo hanno identificato come una lucciola (Lampyridae) e hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista "Proceedings B" della Royal Society britannica.

Il nuovo coleottero identificato, che presenta organi per la produzione di luce, è stato chiamato Flammarionella hehaikuni. Si ritiene che sia un'antenata femminile delle moderne sottofamiglie Luciolinae, secondo il team di ricerca guidato da Chenyang Cai dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanjing, in Cina. L'organo luminoso situato vicino alla punta dell'addome del coleottero ha una somiglianza notevole con gli organi produttori di luce delle attuali lucciole.

Scoperte di lumache luminose nell'ambra

Si tratta della seconda specie di lumaca luminosa del periodo del Cretaceo, che va dal 145 al 66 milioni di anni fa. Sono state trovate anche una lucciola piumata e un coleottero luminoso appartenente alla famiglia fossile Cretophengodidae. Tutti sono stati trovati in un'ambra di 99 milioni di anni fa provenienti dalla valle di Hukawng, nel nord della Myanmar.

Come spiegato dal primo autore, questi fossili provengono dallo stesso deposito e periodo dell'ambra e mostrano una varietà di adattamenti morfologici legati alla bioluminescenza. Ciò suggerisce che il processo evolutivo di quel periodo ha prodotto numerosi organi luminosi.

Gli studi indicano che i coleotteri bioluminescenti potrebbero essere apparsi tra il tardo Giurassico e il primo Cretaceo. La proliferazione di Lampyridi ben documentati è la prova che gli spettacoli luminosi di diverse lumache erano già presenti durante il periodo del Cretaceo.

Piccole lucciole volanti luminose in Europa centrale oggi

Oggi sono state riconosciute più di 2.000 specie di lucciole - con solo alcune che abitano l'Europa centrale. In alcune specie, solo i maschi possono volare, mentre non tutte le specie producono luce in entrambi i sessi. In Europa centrale, è possibile incontrare piccole lucciole volanti maschi luminosi (Lamprohiza splendidula).

Gli organi luminosi si trovano sempre alla fine. La luce verde è il risultato di una reazione chimica: la luciferina si trasforma in ossiluciferina grazie all'enzima luciferasi. Durante questa transizione, l'energia viene rilasciata sotto forma di luce. Gli esperti ipotizzano che gli organi luminosi servano per la ricerca del compagno o la comunicazione.

Il primo autore Chenyang Cai ipotizza che la bioluminescenza nei coleotteri potrebbe essere stata inizialmente un meccanismo di difesa. "La luce emessa potrebbe aver funzionato come segnale di avvertimento per i predatori, segnalando la tossicità o l'inedibilità dei coleotteri." Questa ipotesi è supportata dalle osservazioni che molti coleotteri già posseggono organi luminosi nello stadio larvale, molto prima di raggiungere la maturità sessuale, suggerendo uno scopo oltre al corteggiamento.

Il coleottero recentemente scoperto misura circa 8,5 millimetri di lunghezza e 2,9 millimetri di larghezza, è marrone scuro e molto peloso. La sua caratteristica più distintiva sono le lunghe antenne fortemente seghettate. Questa nuova specie differisce notevolmente dalle moderne Luciolinae, le cui antenne hanno solitamente filamenti sottili e brevi, secondo lo studio. Tuttavia, Flammarionella viene ancora assegnata a questa sottofamiglia, con l'aspettativa che presto verranno scoperti altri lumaconi ben conservati del periodo del Cretaceo.

L'autore principale Chenyang Cai attribuisce questa fiducia all'abbondanza di alberi produttori di resina nelle foreste del Cretaceo. La resina proteggeva gli alberi e allo stesso tempo intrappolava numerosi insetti. "La resina ha catturato questi organismi rapidamente e li ha protetti dalla decomposizione, dall'erosione e dai predatori, portando infine a fossili straordinariamente ben conservati."

Lo studio aggiunge che il lumacone presenta strane trasformazioni delle antenne. Le deboli depressioni ovali impresse alle estremità dei segmenti delle antenne potrebbero aver aiutato nella rilevazione degli odori. "Questo tipo di organo sensoriale nelle antenne non è stato documentato prima nelle lumache. Depressioni simili si trovano in diversi ordini di insetti e vengono utilizzate come organi dell'olfatto."

