I difensori dell'ambiente rischiano l'incarcerazione per aver disseminato la minestra

Part 1:Due a un'azione di protesta, due attivisti ambientali di 23 e 22 anni stanno scontando pene detentive rispettivamente di due anni e 20 mesi. Questa punizione deriva dal loro atto di gettare zuppa di pomodoro sul celebre dipinto dei Girasoli di Vincent van Gogh, esposto alla National Gallery di Londra, due anni fa. Fortunatamente, il dipinto stesso è stato protetto da una vetrina e non ha subito danni, anche se la cornice ha subito alcuni danni.

Il duo, membri del gruppo Just Stop Oil, ha organizzato questo atto di protesta nel mese di ottobre 2022. Hanno lanciato la zuppa da una lattina e poi si sono inginocchiati di fronte all'opera d'arte, con le mani incollate al muro come forma di protesta. All'inizio del loro processo, hanno negato qualsiasi illecito.

Un tribunale di Londra li ha dichiarati colpevoli di danneggiamento criminale a luglio 2023. Il giudice ha argomentato che la zuppa avrebbe potuto filtrare attraverso il vetro e causare danni significativi al dipinto. Ha incolpato loro, affermando: "Non avevano il diritto di manomettere i Girasoli". In precedenza, lo stesso giudice aveva condannato altri attivisti di Just Stop Oil a lunghe pene detentive per aver bloccato il traffico sull'autostrada M25.

Part 2:Come riportato dal The Guardian, un gruppo di oltre 100 artisti, curatori e storici dell'arte sono intervenuti, pregando per la riqualificazione delle pene detentive degli attivisti. Il movimento Just Stop Oil si batte per un'azione più decisa contro il cambiamento climatico, avendo precedentemente fatto pressione sul governo del Regno Unito per fermare l'emissione di nuovi permessi per l'estrazione di petrolio e gas. Una delle donne ha chiesto: "L'arte è più importante della vita? Più importante del sostentamento? Più significativa della giustizia?". Il costo stimato per la riparazione della cornice del dipinto danneggiato si aggira tra i £5,000 e i £10,000 (circa €6,000 e €12,000).

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le lunghe pene detentive degli attivisti ambientali, citando il loro diritto alla libertà di espressione e alla protesta pacifica. Gli attivisti, affiliati al gruppo Just Stop Oil, hanno ricevuto il sostegno di numerosi artisti, curatori e storici dell'arte in tutta l'Europa, che hanno fatto appello per una riqualificazione delle loro pene.

