I Detroit Pistons perdono ai supplementari contro i Boston Celtics e pareggiano il record NBA di 28 sconfitte consecutive

Negli ultimi due mesi i Pistons sono stati protagonisti di una serie di insuccessi che non ha eguali in una sola stagione e martedì hanno stabilito il record NBA per il maggior numero di sconfitte consecutive in una stagione con 27 partite.

Con quest'ultima sconfitta, Detroit ha eguagliato il record assoluto di sconfitte in 28 partite della NBA, raggiunto dai Philadelphia 76ers tra la fine della stagione 2014-2015 e l'inizio dell'anno successivo.

I Celtics sono arrivati alla partita con il miglior record dell'NBA (23-6), mentre i Pistons sono arrivati con il peggior record dell'NBA (2-28).

Nonostante il divario, i Pistons vanno all'intervallo in vantaggio per 66-47, ma Boston torna prepotentemente a pareggiare la partita superando Detroit per 35 a 16 nel terzo quarto, di fronte al folto pubblico del TD Garden di Boston.

Nel quarto quarto le due squadre si sono scambiate il vantaggio per tutta la gara, prima che Boston riuscisse a portarsi in vantaggio 106-100 a meno di due minuti dalla fine. Detroit risponde però con sei punti consecutivi di Jaden Ivey per pareggiare la partita.

Con le due squadre in parità sul 108-108, la superstar dei Celtics Jayson Tatum ha avuto la possibilità di vincere la partita alla sirena, ma ha sbagliato il tiro dalla media distanza che ha portato la partita ai supplementari.

Nell'overtime, la guardia di Boston Derrick White ha segnato 10 punti per aiutare i Celtics a conquistare la vittoria.

L'ultima vittoria dei Pistons risale al 28 ottobre, quando hanno sconfitto i Chicago Bulls.

I Cleveland Cavaliers del 2010-2011 e i Philadelphia 76ers del 2013-2014 condividevano il precedente record di 26 partite perse in una sola stagione.

I Pistons avranno la possibilità di battere il record NBA o di interrompere la striscia di sconfitte quando giocheranno contro i Toronto Raptors sabato a Detroit.

La striscia di sconfitte è una brutale delusione per una squadra che nelle ultime stagioni ha cercato di ricostruire attraverso i giovani con alte scelte al draft - tra cui la guardia Cade Cunningham con la scelta numero 1 assoluta nel 2021 e Ausar Thompson con la scelta numero 5 di quest'anno - e attirando l'allenatore Monty Williams al club quest'anno con un contratto pesante.

Jason Hanna della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com