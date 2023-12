I Detroit Pistons pareggiano il record NBA per la più lunga striscia di sconfitte in una singola stagione

Con la sconfitta di sabato 126-115 contro i Nets, Detroit è ora a pari merito con i Cleveland Cavaliers del 2010-2011 e i Philadelphia 76ers del 2013-2014 per il più lungo record di sconfitte in una singola stagione con 26 partite.

I 76ers detengono il record assoluto di sconfitte con 28 partite, un risultato discutibile che ha riguardato due stagioni. La striscia di sconfitte è iniziata alla fine dell'anno 2014-2015 ed è proseguita nella stagione successiva.

L'ultima vittoria dei Pistons risale al 28 ottobre, quando hanno sconfitto i Chicago Bulls. Il record della squadra è ora di 2-27.

"Perdere è terribile in questo campionato e noi ne abbiamo subite tante", ha detto sabato ai giornalisti l'allenatore Monty Williams. "Sono orgoglioso del modo in cui continuano a lottare ogni sera".

Quando gli è stato chiesto come si sentisse la sua squadra nel bel mezzo della serie di sconfitte, Williams ha detto che è nella natura umana "sentirsi giù" quando si perde "così tanto di fila".

"Bisogna permettere alle persone di essere umane, ma il modo in cui si riprendono il giorno dopo è qualcosa che mi lascia senza parole", ha aggiunto Williams. "Ho frequentato molte squadre e non molte hanno questo tipo di capacità di recupero. I nostri ragazzi non vogliono far parte di nessuna striscia di sconfitte, ma ogni giorno tornano con concentrazione, grinta e determinazione per vincere una partita".

I Pistons hanno la possibilità di battere il record martedì, quando ospiteranno i Nets alla Little Caesars Arena di Detroit.

Fonte: edition.cnn.com