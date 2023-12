I Detroit Pistons chiudono la storica striscia di sconfitte di 28 partite con la vittoria sui Toronto Raptors

Detroit era sul punto non solo di entrare nella storia dell'NBA, ma anche di eguagliare la più lunga striscia di sconfitte nella storia degli sport professionistici americani, che apparteneva ai Chicago Cardinals, che persero 29 partite consecutive nella NFL tra il 1942 e il 1945.

La vittoria di sabato ha segnato la prima vittoria dei Pistons dal 28 ottobre.

La partita è stata competitiva fin dall'inizio, ma un parziale di 14-4 a metà del secondo quarto ha permesso ai Pistons di portarsi in vantaggio di otto punti all'intervallo. Come nella partita di giovedì contro i Boston Celtics, che sono i migliori dell'NBA, il vantaggio di Detroit è scomparso nel secondo tempo, dopo che Toronto è riuscita a rimontare e a scambiare il vantaggio con i Pistons nel terzo quarto.

I Pistons, tuttavia, hanno tenuto duro e hanno riguadagnato la doppia cifra di vantaggio quando Jaden Ivey ha realizzato un tiro da tre per dare loro un vantaggio di 110-99 a meno di sei minuti dalla fine del quarto quarto. I Raptors, a corto di uomini, hanno risposto con un 8-2 di Scottie Barnes per riportarsi a cinque punti e rimanere a distanza di sicurezza.

Sembrava che i Raptors potessero completare la rimonta quando la guardia Gary Trent Jr. ha realizzato un canestro da tre punti a due secondi dalla fine della partita per ridurre il punteggio a 127-129, ma il tentativo di rimonta della squadra è andato a vuoto.

L'ex numero 1 della NBA Cade Cunningham ha chiuso con 30 punti e 12 assist, mentre Jalen Duren ha aggiunto 18 punti e 17 rimbalzi per portare i Pistons alla loro prima vittoria.

"Abbiamo continuato a lottare. È stato un periodo lungo, lungo, con tutte queste sconfitte, ma sono felice di far parte di un gruppo di ragazzi che non si arrendono, che danno il massimo ogni giorno e che continuano a essere positivi e ad incoraggiarsi a vicenda", ha detto Cunningham dopo la partita.

"Sono due mesi che ci pesa ovunque andiamo, il che è irreale... che sia passato così tanto tempo", ha aggiunto Cunningham. "È stata una cosa a lungo attesa, una cosa per la quale abbiamo insistito a lungo e per la quale abbiamo finalmente superato l'ostacolo, non vogliamo tornare indietro. Ora inizia la fase in cui vedremo chi saremo e se continueremo a giocare con lo stesso fuoco con cui abbiamo giocato".

I Pistons hanno avuto il vantaggio di giocare contro una squadra di Raptors priva di tre giocatori dopo che la squadra ha accettato di scambiare l' attaccante OG Anunoby, la guardia Malachi Flynn e l'attaccante Precious Achiuwa con i New York Knicks sabato scorso in cambio di RJ Barrett, Immanuel Quickley e una scelta al secondo turno.

"Sono stato in un sacco di spogliatoi in tutta la mia vita e questa è la prima volta che mi capita di avere quel tipo di... non è stato un sollievo, è stato solo un ringraziamento a Dio, sai, finalmente". Monty Williams, capo allenatore dei Detroit Pistons, ha commentato la vittoria dopo la partita. "I ragazzi stavano urlando, io ero quasi in lacrime e sono così felice per i nostri ragazzi, sono felice per tutti nello spogliatoio".

Giovedì i Pistons hanno perso la loro 28esima partita consecutiva dopo la sconfitta contro i Celtics e hanno eguagliato il record dei Philadelphia 76ers, che hanno perso 28 partite consecutive in due stagioni, dalla stagione 2014-15 a quella 2015-16.

Il precedente record di sconfitte in una singola stagione apparteneva ai Cleveland Cavaliers del 2010-11 e ai 76ers, che avevano perso entrambi 26 partite consecutive nelle rispettive stagioni.

I Pistons giocheranno lunedì prossimo in trasferta contro gli Houston Rockets, cercando di vincere la seconda partita consecutiva.

Fonte: edition.cnn.com