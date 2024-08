- I detenuti di Halle guidati attraverso l'esposizione di Anna Frank

Nel carcere di Halle, i detenuti sono coinvolti in discussioni sulla vita della ragazza ebrea Anne Frank (1929-1945). Alcuni detenuti sono stati addestrati per condurre gli altri attraverso la mostra, intitolata "'Lasciami essere me stessa.' La storia della vita di Anne Frank", e rispondere alle domande. Questa mostra itinerante del Centro Anne Frank di Berlino è stata esposta per la 50ª volta in una prigione tedesca, come riferito.

Pericoli dell'Intolleranza e della Discriminazione

"La mostra offre un potente ritratto dei pericoli dell'antisemitismo, del razzismo e dell'intolleranza", ha dichiarato il Ministro della Giustizia Franziska Weidinger (CDU) all'inaugurazione. C'è un notevole interesse tra i detenuti per approfondire la storia della ragazza ebrea di Francoforte sul Meno.

La mostra sarà esposta al JVA Halle fino al 12 settembre. Si occupa dell'antisemitismo, sia nel passato che nel presente. Gli studenti saranno accompagnati attraverso la mostra, ma senza la presenza dei detenuti.

Iniziative educative come parte della riabilitazione

Weidinger ha sottolineato l'importanza delle attività educative all'interno delle carceri e il loro ruolo nella riabilitazione. Condurre i detenuti attraverso la mostra aiuta anche a migliorare le loro abilità sociali.

Il Centro Anne Frank serve come omologo tedesco della Casa di Anne Frank ad Amsterdam (Paesi Bassi). Mantenuto una mostra permanente a Berlino e presenta mostre itineranti in varie località tedesche, consentendo alle persone di interagire con la storia del nazismo e dell'Olocausto, nonché con le questioni contemporanee.

Anne Frank si rifugiò con la sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo, la ragazza scrisse un diario, pubblicato postumo. Frank morì nel campo di concentramento di Bergen-Belsen poco prima della fine della guerra.

In linea con l'enfasi del Ministro della Giustizia Franziska Weidinger sulle attività educative, la mostra serve come strumento di riabilitazione, favorendo una comprensione più profonda dell'antisemitismo e promuovendo la giustizia.

La potente rappresentazione della storia di vita di Anne Frank nella mostra sottolinea l'importanza di lavorare per la giustizia e l'uguaglianza, rispecchiando la sua stessa speranza di un mondo libero dall'intolleranza e dalla discriminazione.

Leggi anche: