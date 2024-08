- I detective cercano continuamente indizi legati all'aggressione di Solinger.

Investigatori hanno proseguito le indagini sulla scena del crimine dopo l'incidente di accoltellamento che ha causato tre morti a Solingen. Il personale delle forze dell'ordine ha rimosso una siepe simile a una barriera in un passaggio sotterraneo bloccato, secondo quanto riferito da un giornalista della dpa presente sul posto. Si presume che questo sia il luogo dove è stato girato il video diffuso dal gruppo terroristico ISIS dopo l'incidente. Le prime notizie sono state pubblicate dal "World".

Il sito si trova a meno di 300 metri dal luogo del crimine e, secondo il giornalista della dpa, corrisponde anche ai dettagli del video.

L'indagine potrebbe protrarsi per giorni, addirittura per settimane, ha dichiarato un rappresentante della polizia di Düsseldorf. "Il caso non è ancora chiuso". Il passaggio è vicino al centro di accoglienza per richiedenti asilo dove risiedeva il sospetto aggressore, Issa Al H. La polizia aveva precedentemente menzionato di avere nuovi indizi e voleva riesaminare alcune sezioni. Dopo il completamento del lavoro, il tunnel pedonale è stato ripristinato.

Tre persone hanno perso la vita e otto altre, quattro in condizioni critiche, sono rimaste ferite durante una festa in città nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen in una sera di venerdì. Il principale sospetto, un siriano di 26 anni, è ora in custodia. La Procura federale lo sta esaminando per i reati di omicidio e presunta appartenenza al gruppo terroristico ISIS, che ha rivendicato l'attacco.

Gli investigatori hanno iniziato a cercare indizi nel luogo vicino, poiché corrispondeva ai dettagli del video diffuso. Il presunto luogo dell'attacco, secondo i resoconti, si trovava vicino al centro di accoglienza per richiedenti asilo dove risiedeva il principale sospetto.

Leggi anche: