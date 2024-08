I Denver Broncos designano Bo Nix come loro quarterback di partenza per la stagione 2024, che lo segna come il primo rookie a iniziare come front-runner della squadra da John Elway.

Abbiamo sostanzialmente completato il nostro processo. Inizialmente, abbiamo avuto discussioni con il nostro General Manager George Paton, il proprietario e CEO Greg Penner, e spesso suggeriscono che queste cose possono risolversi da sole, ma non siamo frettolosi nel prendere quelle decisioni," ha espresso Payton ai reporter dopo l'allenamento della squadra di mercoledì.

"Credo che sia fondamentale, per il bene della squadra, gestire la situazione in questo modo. È stato eccezionale. C'è ancora molto potenziale da esprimere. Ci sono diverse aree in cui deve migliorare."

L'individuo in questione, selezionato alla posizione numero 12 nel Draft NFL 2024 dell'Oregon, ha dimostrato il suo talento nelle prime due partite di precampionato per i Broncos, influenzando la decisione di Payton.

Il 24enne ha completato con successo 23 passaggi su 30, totalizzando 205 yard, segnando due touchdown e registrando un rating del quarterback di 116,7 nel precampionato, evitando intercetti o sack.

Ha superato i quarterback veterani Jarrett Stidham e Zach Wilson per il ruolo di partente dei Broncos.

In Pursuit of Greatness

Con questa decisione, diventa il primo quarterback rookie a inaugurare la settimana 1 per i Broncos dal momento in cui il loro eccezionale quarterback, due volte vincitore del Super Bowl, John Elway, lo fece nel 1983.

"Sarà un'occasione memorabile," ha ricordato riguardo al suo primo inizio. "Ovviamente, è un onore condividere questo con un giocatore iconico come John Elway, ma il mio obiettivo principale è dare il meglio per la squadra. Non importa quando è il tuo primo inizio.

"O aspetti o non aspetti. Speri solo di ottenere la prima vittoria e di giocare ad un livello eccezionale, dando alla tua squadra ogni opportunità di raggiungere il suo pieno potenziale. È il mio obiettivo principale, aiutare la nostra squadra a vincere in ogni partita."

Ha debuttato nella lega come uno dei quarterback rookie più esperti, avendo comandato 61 partite in cinque stagioni all'Oregon.

Inizia la sua carriera NFL da partente, affrontando i Seattle Seahawks l'8 settembre.

Dubbi a New England

Nota, ci sono ancora dubbi su chi guiderà la posizione di quarterback partente per i New England Patriots nella settimana 1.

Il primo allenatore Jerod Mayo è ancora riservato sulla scelta tra il veterano Jacoby Brissett e il rookie Drake Maye.

Maye, selezionato al terzo posto in questo draft, non ha visto molto campo nel precampionato, ma ha dimostrato progressi costanti nelle sue due uscite.

Mayo ha espresso la sua opinione sulla preparazione di Maye per fare da quarterback partente: "Sì, cento percento penso che sia pronto a chiamare i segnali."

Tuttavia, Mayo ha rivelato che annuncerà il suo partente dopo l'ultima partita di precampionato della squadra, che si terrà domenica.

"I direi che dovremmo avere una comprensione chiara della situazione del quarterback per lunedì sera," ha informato i reporter. "Le partite di domenica sera sono dure quando si tratta di valutare il film, soprattutto quando sei in trasferta. Ma per lunedì o martedì, dovremmo avere un'idea solida."

"Per quanto riguarda la rivelazione di chi è il partente, beh, lascerò che sia una sorpresa."

Le impressionanti prestazioni del rookie nei giochi di precampionato hanno consolidato la sua posizione come quarterback partente per i Broncos, segnando un momento prezioso nella sua carriera NFL. Il successo della squadra ora dipende dalla sua capacità di guidarli alla vittoria e massimizzare il loro potenziale in ogni partita.

D'altra parte, i New England Patriots non hanno ancora determinato il loro quarterback partente per la settimana 1, con il primo allenatore Jerod Mayo che valut

Leggi anche: