I democratici iniziano un'azione legale per impedire l'attuazione di nuovi regolamenti di certificazione elettorale sostenuti dal partito repubblicano in Georgia.

Il ricorso, presentato nel tribunale statale della Georgia dal Comitato Nazionale Democratico, il Partito Democratico della Georgia e i rappresentanti democratici dei vari consigli elettorali dei contea, contesta due regole recentemente adottate dalla Commissione Elettorale Statale della Georgia. Queste regole consentono agli ufficiali elettorali di effettuare un'“ispezione ragionevole” prima di verificare i risultati delle elezioni e concedono ai membri del consiglio elettorale dei contea l'autorità di indagare i conteggi dei voti.

Questa azione legale rappresenta un notevole escalation di una disputa che è stata in fermento per settimane, scatenata dalle azioni di tre membri repubblicani della Commissione Elettorale Statale, che hanno ricevuto il plauso dell'ex Presidente Donald Trump per le loro azioni.

Trump ha perso la Georgia per un margine superiore a 10.000 voti nel 2020, rendendola un punto focale dei suoi tentativi infruttuosi di rovesciare le elezioni con accuse di brogli elettorali, che si sono rivelate infondate.

I democratici chiedono una sentenza della corte che renda chiaro che i supervisori elettorali non hanno discrezione nel prolungare la certificazione dei risultati elettorali o nel rifiutarli del tutto.

Chiedono alla corte di dichiarare che "assenza di un valido ordine giudiziario contrario, i supervisori elettorali devono confermare i risultati delle elezioni del 5 novembre 2024 non oltre le 17:00 del 12 novembre 2024".

Il ricorso cita diversi casi elettorali della Georgia del passato per sostenere che "la legge della Georgia ha da lungo tempo considerato la certificazione elettorale come non discrezionale".

"Se gli ufficiali elettorali hanno preoccupazioni su potenziali irregolarità elettorali, sono liberi di esprimerle durante il processo di certificazione, consentendo loro di essere considerate e risolte dai giudici in qualsiasi eventuale contestazione elettorale", afferma il ricorso. "Tuttavia, non possono utilizzare queste irregolarità elettorali (o qualsiasi altra cosa) come motivo per ritardare la certificazione o rifiutarla completamente, a meno che non venga emesso un valido ordine della corte".

Il processo di certificazione è la conferma ufficiale dei risultati delle votazioni, che è un componente cruciale della procedura elettorale, servendo come verifica finale con l'ufficio del segretario di stato.

Normalmente, la Commissione Elettorale Statale a cinque membri è responsabile dell'esecuzione dei compiti procedurali prima delle elezioni. Tuttavia, di recente, nuovi appuntamenti di parte hanno spinto i limiti dei poteri della commissione.

I tre nuovi repubblicani, che sono diventati membri della commissione quest'anno grazie a nomine dal parlamento statale e dal GOP della Georgia, hanno acquisito rilevanza dopo che Trump li ha menzionati in uno dei suoi recenti comizi ad Atlanta.

La menzione di Trump da parte loro ha sollevato preoccupazioni tra i critici della nuova commissione, che sospettano che i membri repubblicani della Commissione Elettorale Statale stiano, ufficialmente o meno, accontentando l'ex presidente, che ha fatto della Georgia il bersaglio delle sue affermazioni di brogli elettorali diffusi.

"Si tratta di tutelare tutti gli elettori", ha detto alla CNN la membro repubblicana della commissione Janelle King in una recente intervista. "Sono grato per il sostegno del presidente, ma non sto agendo per conto di nessuno".

I democratici della Georgia e i difensori dei diritti di voto hanno chiamato il governatore repubblicano Brian Kemp a indagare sui membri della Commissione Elettorale Statale. Lo scorso

