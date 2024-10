I democratici iniziano un'azione legale per impedire l'attuazione della regola della Georgia che impone il conteggio manuale dei voti del giorno delle elezioni.

Il recente processo giudiziario sta intensificando la guerra di parole in corso tra il Partito Democratico e la commissione elettorale della Georgia guidata dai Repubblicani riguardo a un insieme di regolamenti recentemente implementati. Questi regolamenti, secondo i critici, creeranno caos post-elettorale nello stato.

Il ricorso, a sostegno della campagna della Vicepresidente Kamala Harris, sostiene che la regola del conteggio manuale viola la legge statale e supera i poteri del comitato nell'approvarla. Tre individui vicini all'ex Presidente Trump nel comitato hanno sostenuto questa nuova regola in un voto di 3-2 all'inizio di questo mese.

Gli avvocati del Comitato Nazionale Democratico, del Partito Democratico della Georgia e di altri, nel loro reclamo, affermano che se la regola del conteggio manuale entra in vigore, ci saranno ritardi significativi nella segnalazione delle elezioni nei grandi comuni. Gli ufficiali elettorali lottano per implementare nuovi protocolli all'ultimo minuto, i lavoratori delle urne non saranno addestrati sulla regola e la sicurezza dei voti stessi potrebbe essere a rischio.

I ritardi causati dal conteggio manuale, secondo gli avvocati, preparano la strada per attori di mala fede che affermano frodi che influenzano i risultati delle elezioni, potenzialmente minando la fiducia del pubblico nei risultati delle elezioni e nei candidati democratici specifici.

Prima di approvare le nuove regole, l'ufficio del Procuratore Generale della Georgia Chris Carr, un Repubblicano, ha avvertito i membri del comitato che le nuove politiche probabilmente violavano la legge statale e erano probabili che venissero scartate da un giudice se qualcuno avesse presentato un ricorso.

“Queste proposte regole non sono ancorate a nessuna legge statale - e sono, quindi, probabilmente il tipo esatto di legislazione proibita che le agenzie non possono istituire”, ha detto l'ufficio di Carr al comitato, indicando che le nuove regole potevano essere facilmente contestate e dichiarate non valide.

Preoccupazioni che esprimono sentimenti simili sono state espresse dal Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger, un Repubblicano, che ha affermato che era troppo tardi per modificare le regole per il 2024.

Un ricorso separato presentato dai Democratici contro le coppie di regole approvate dai sostenitori di Trump nel comitato elettorale dello stato ad agosto sarà processato martedì. Queste regole impongono che gli ufficiali elettorali dei comuni conducano un “accertamento ragionevole” sui risultati delle elezioni prima di certificare e permettono loro di “esaminare tutti i documenti elettorali creati durante la condotta delle elezioni prima della certificazione dei risultati”.

La disputa politica in corso riguardo al processo giudiziario e al ricorso del Partito Democratico contro la commissione elettorale della Georgia evidenzia la natura controversa delle regolamentazioni elettorali. La disputa deriva dalla regola controversa del conteggio manuale che alcuni affermano viola la legge statale e supera l'autorità del comitato, come suggerito dall'avvertimento del Procuratore Generale della Georgia Chris Carr prima della sua approvazione.

