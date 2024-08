I democratici in gara per la Camera vogliono Harris senza correre verso di lei.

Lee, che si vanta di concentrarsi su questioni locali e di stare alla larga dalla cima del biglietto del suo partito, afferma che la sua regione ha registrato un aumento del 400% dei volontari da quando la Vicepresidente Kamala Harris è diventata la probabile candidata democratica, injecting a critical surge nella sua corsa alla Camera che era sempre destinata a dipendere dal turnout.

“Quello tipo di entusiasmo, l’aumento del volontariato, è ciò che ci porterà oltre la linea d’arrivo”, ha detto Lee a CNN.

Ma solo perché Harris ha potenzialmente attirato gli elettori dal divano al tavolo, non significa che i democratici come Lee, la cui corsa potrebbe determinare se il suo partito riconquista il controllo della Camera dei Rappresentanti, stanno pianificando di cambiare il loro messaggio e allinearsi ulteriormente con Harris.

“I continuerò a correre la mia corsa come ho sempre fatto, concentrandomi su questioni iperlocali”, ha aggiunto la democratica del Nevada.

In conversazioni con una dozzina di deputati e candidati democratici che corrono in elezioni competitive in tutto il paese, è emerso un tema comune. Con Harris e il suo nuovo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, i democratici hanno sentito un aumento tangibile di energia nei loro distretti, attraverso picchi di volontari, donazioni e affluenza agli eventi. Ma questo non ha portato a un cambiamento nella strategia della campagna, con la maggior parte di coloro che sono in gare serrate ancora desiderosi di tenere la parte alta del biglietto a distanza dalle campagne che hanno costruito attorno alle questioni locali.

A sud-est di Lee, l’ex legislatore dell’Arizona Kirsten Engel sta cercando di conquistare un distretto repubblicano in Arizona che si trova parzialmente sul confine tra Stati Uniti e Messico e ha descritto l’entusiasmo dell’erba che sta vivendo ispirato da Harris come “indiscutibile”.

Engel vede Harris come un efficace avvocato dei diritti all’aborto, ma ha detto che continuerà a criticare entrambi i partiti per quanto riguarda la gestione della sicurezza al confine e la riforma dell’immigrazione.

“Nessun partito ha fatto bene all’Arizona e al confine”, ha detto Engel. “L’amministrazione Trump ha separato le famiglie al confine. L’amministrazione Biden è stata molto lenta a rendersi conto, sai, della crisi al confine”.

La coppia di democratici ha detto che la distanza dal loro partito sul confine sarebbe avvenuta indipendentemente da chi fosse in cima al biglietto, respingendo i tentativi repubblicani di etichettare Harris come la “czarina del confine” e criticando i repubblicani per aver bloccato un pacchetto bipartisan sul confine al Congresso che avrebbe potuto avere un impatto reale.

I candidati come quelli dell’ovest della Pennsylvania, tuttavia, hanno avuto domande più specifiche su Harris, in particolare sulla sua posizione precedente per bandire il fracking, il metodo principale per estrarre gas per l’energia negli stati chiave, compreso il Pennsylvania, che fornisce posti di lavoro cruciali in tutto il Rust Belt.

Un ufficiale della campagna di Harris ha detto lo scorso mese che lei non sostiene più un divieto di fracking, ma i democratici riconoscono che Harris dovrà fare direttamente quella dichiarazione ai votanti e costruire rapidamente ponti con i sindacati e le costituenti chiave che il presidente Joe Biden ha coltivato per decenni.

Il deputato Chris Deluzio, che sostiene Harris, ha detto a CNN che era felice di sentire che lei si è allontanata dalla sua posizione precedente sul fracking.

“Sono felice di sentirla dire che non è quello che intende fare. Non è quello che questa amministrazione ha fatto. Penso che sia importante continuare il lavoro che il presidente Biden ha fatto per aiutare la sicurezza energetica e per raggiungere i nostri obiettivi climatici”, ha detto il democratico della Pennsylvania a CNN.

“I so che è una priorità per molte persone nei sindacati dell’edilizia e in quegli settori qui, e hanno fatto molto chiaramente noti i loro punti di vista fino in fondo”, ha aggiunto.

Il braccio elettorale repubblicano ha sfruttato alcune delle sue posizioni passate dalla sua prima corsa presidenziale, compreso il fracking, mentre cerca di sviluppare una strategia per prendere di mira i democratici in gare difficili. Ma questo non ha significato che i deputati repubblicani sono rimasti in tema, con alcuni che l’hanno chiamata una “assunzione DEI”.

Altri rimangono più espliciti nella loro distanza dal partito, e di conseguenza da Harris.

Il democratico Rudy Salas, che cerca di conquistare un distretto repubblicano competitivo in California che Biden ha vinto nel 2020, ha detto a CNN che fare campagna con Harris “non è come una cosa decisiva” e fa parte di un numero di democratici in tutto il paese che pianificano di saltare la convention.

Vede l’energia che Harris ha portato alla corsa come qualcosa che spetta a lui catturare, ma non pianifica di cambiare il suo messaggio lontano dalle questioni locali.

A circa tre ore a sud di Salinas, il democratico Will Rollins canta una melodia diversa.

Come ex procuratore federale che corre per sconfiggere il deputato repubblicano Ken Calvert della California, Rollins vede il background di Harris come procuratore generale della California come un grande boost per la sua campagna. Dice che il refrain di Harris sul palco di essere un procuratore che ha affrontato i perpetratori di tutti i tipi che conosce il tipo di Trump, è esattamente il tema che sta cercando di usare contro il suo avversario e spesso inizia i suoi eventi ripetendo alcune delle sue frasi caratteristiche.

“Avrei voluto vedere la sua linea prima di girare tutti i nostri spot”, ha detto Rollins. “Vado a cercare di lavorarla nei miei discorsi, almeno nello stesso tema perché penso che really risuoni con gli elettori indecisi”.

E dati l’aumento delle donazioni della sua campagna nell’ultimo mese e l’aumento dei follower sui social media, Rollins ha detto che ha avuto il budget per assumere un videografo per aiutare la sua squadra dei social media, parte della sua strategia per attirare i giovani votanti alla sua campagna come risultato del contenuto organico della campagna di Harris che dice che ha portato a un aumento dei suoi piattaforme social in tutto il settore.

Rappresentante Ann Kuster del New Hampshire, che presiede un grande gruppo di democratici moderati che si candidano in distretti chiave, ha detto a CNN di aver ricevuto un diluvio di chiamate da parlamentari che volevano fare campagna con il governatore del Minnesota.

Walz ha prestato servizio per 12 anni al Congresso, rappresentando un distretto rurale a tendenza conservatrice che, sia prima che dopo il suo mandato, è stato prevalentemente dominato dai repubblicani.

“I think he is going to be spectacular for us,” Kuster ha detto a CNN. “He can go into those districts and campaign with us. You have to be able to communicate. Tim is the person who can do that. He has walked the walk.”

I parlamentari e i candidati hanno indicato la storia di Walz come educatore, specificamente come allenatore di football, e la sua capacità di portare le imprese nel suo stato come governatore come alcuni aspetti del suo curriculum che intendono evidenziare.

Il democratico Rep. Vicente Gonzalez del Texas, che ha prestato servizio con Walz al Congresso, ha detto che il governatore è “about basic, you know, meat-and-potatoes politics,” aggiungendo, “I think he is going to bring a lot of stability to the next administration.”

Nel frattempo, i repubblicani, guidati dal compagno di corsa di Donald Trump, il senatore dell’Ohio JD Vance, hanno intensificato i loro attacchi sulla descrizione da parte di Walz della sua carriera militare, accusandolo di aver evitato il servizio in Iraq quando ha lasciato la Guardia Nazionale dell’Army e si è candidato al Congresso nel 2005.

I democratici riflettono sulle ragioni dell’entusiasmo per Harris

In tutto il paese, i parlamentari e i candidati attribuiscono l’entusiasmo palpabile sul campo a Harris che è il messaggero storico che Biden non poteva essere.

Oltre ad essere una nominata storica, Harris fornisce anche nuova energia a un partito che ha trascorso tre settimane in tumulto dopo la disastrosa performance di Biden nel dibattito che ha sollevato serie domande sulla sua acutezza mentale.

Mentre i democratici hanno celebrato il curriculum di Biden, secondo la rappresentante democratica Jahana Hayes del Connecticut, “those people were having to explain, explain, explain.”

Adesso, Hayes dice che l’entusiasmo dell’erba è palpabile: “I wouldn’t have expected it to last this long but every day it’s just building upon itself.”

Con Biden che non si candida per la rielezione, i democratici non devono più trascorrere tempo a deviare gli attacchi dei loro avversari repubblicani sull’età di Biden e difendere il loro sostegno a lui. Quello sollievo è stato sentito più palpabilmente, dicono i candidati e gli ufficiali della campagna, attraverso l’aumento dei volontari per il bussare alle porte.

La democratica Sue Altman, che cerca di sconfiggere il repubblicano Rep. Thomas Kean Jr. del New Jersey, ha attribuito il raddoppio della partecipazione a un recente evento di bussare alle porte in parte all’assenza di preoccupazioni per Biden e all’entusiasmo per la prospettiva di Harris. Invece di essere motivati dalla “fear and trepidation” lei ha detto, i suoi elettori si presentano “fueled by hope, exuberance and joy.”

“I think there was a lot of nervousness about Biden’s ability to make the case against Trump,” Altman ha detto a CNN. “And now, with Harris at the top of the ticket, I think we’ve proven we could meet the moment when our presidential candidate wasn’t ready to run again.”

Altman non è stata l’unica democratica a vedere l’aumento della partecipazione durante uno sforzo del partito per mobilitare i volontari in tutto il distretto. L’organismo della campagna democratica per la Camera ha visto il numero più alto di porte bussate in una singola settimana in questo ciclo e ha avuto un aumento del 58% dei volontari durante la settimana per segnare i 100 giorni fino alle elezioni di novembre.

Il democratico Shomari Figures, che si candida in un nuovo distretto disegnato dell’Alabama che chiama “the birthplace of the civil rights movement,” ha detto che la candidatura di Harris e la sua potenziale per essere non solo la prima presidente donna, ma anche la prima presidente nera e sudasiatica, ha un’importanza

