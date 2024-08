- I democratici hanno ufficialmente scelto Walz come loro candidato alla vicepresidenza.

I Democratic degli Stati Uniti hanno ufficialmente designato Tim Walz come loro candidato alla vicepresidenza per le elezioni di novembre durante la loro convention a Chicago. Migliaia di delegati hanno espresso un voto simbolico per Walz, governatore del Minnesota, come probabile braccio destro di Kamala Harris nella corsa presidenziale democratica. I due erano stati precedentemente nominati tramite un sondaggio online prima della convention.

Data la scadenza per la stampa delle schede elettorali in uno stato, i Democratici hanno accelerato il processo di selezione dei candidati e lo hanno gestito digitalmente. Pertanto, il voto a Chicago è puramente simbolico. È prevista un'altra votazione simbolica per Harris nelle prime ore di mercoledì.

Walz terrà un discorso importante durante la convention nelle prime ore di giovedì, mentre Harris salirà sul palco nelle prime ore di venerdì. L'apparizione di Harris rappresenta il culmine dei quattro giorni di celebrazioni, progettati per celebrare la nuova coppia e dar loro una spinta nel finale della campagna.

