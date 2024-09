I dati relativi alle elezioni legislative per il Landtag in Sassonia

La notte delle elezioni nell'Est: circa 3,3 milioni di elettori in Sassonia decideranno il futuro politico del Parlamento di Dresda. Le prime previsioni suggeriscono che la CDU potrebbe avere difficoltà a mantenere la sua posizione di predominio.

Si profila un esito teso nello Stato Libero di Sassonia: nelle elezioni regionali, le prime proiezioni indicano che la CDU è attualmente in testa. Il partito del Presidente del Consiglio Statale uscente Michael Kretschmer è stimato ricevere il 31,9% dei voti. L'Alternativa per la Germania (AfD) è proiettata a seguirlo da vicino con il 31,3%.

Il Partito per il Progresso e la Giustizia Sociale Democratica (BSW), guidato da Sahra Wagenknecht, è previsto finire terzo nelle proiezioni, con il 11,6%. I Socialdemocratici (SPD) sono proiettati a ricevere il 7,8% dei voti in Sassonia, mentre i Verdi sono stimati a malapena superare la soglia del 5%, con il 5,2%. La Sinistra e il Partito Democratico Liberale (FDP) sono entrambi previsti non raggiungere la soglia, con il 4,5% e il 4,4% rispettivamente. Il conteggio dei voti è ancora in corso.

Il Presidente del Consiglio Statale della Sassonia, Michael Kretschmer, crede che un governo stabile possa essere raggiunto con questo risultato. Non sarà facile, ma è fiducioso che possa essere fatto. Kretschmer si è rivolto ai sostenitori della CDU a Dresda, dichiarando in precedenza.

Il suo partito è preparato a continuare a sostenere la responsabilità. Tuttavia, Kretschmer non ha ancora rivelato con quale partito intende formare una coalizione.

Trovare una maggioranza valida per stabilire un governo potrebbe essere difficile: la CDU della Sassonia ha lottato per superare l'AfD nel secondo posto nelle ultime settimane.

Fino ad ora, Kretschmer è stato sostenuto da una maggioranza nera-verde-rossa. Tuttavia, è altamente dibattuto se questa coalizione possa continuare nella sua forma attuale. Kretschmer ha dichiarato la sua intenzione di governare senza i Verdi in futuro. Tuttavia, le opzioni della coalizione senza i Verdi sono limitate.

La CDU ha servito come Presidente del Consiglio della Sassonia dal momento della riunificazione. Se Kretschmer ottiene meno del 32,2% dei voti nelle elezioni, deve accettare il peggior risultato della CDU in una elezioni regionali in Sassonia.

Le opzioni di manovra di Kretschmer dipendono anche da quante parti superano la soglia del 5%. Tuttavia, anche con i Verdi nel Parlamento della Sassonia, una continuazione della coalizione nera-verde-rossa non sarebbe semplice: secondo l'attuale stato delle proiezioni, sarebbe appena sufficiente per la CDU e l'SPD, insieme ai Verdi della Sassonia, per raggiungere una maggioranza stabile.

"Le persone qui in Sassonia hanno riposto la loro fiducia in noi - non hanno espresso un voto di protesta," ha dichiarato Kretschmer nella notte delle elezioni. Gli ultimi anni sono stati difficili, le persone sono deluse dal governo federale a Berlino. Pertanto, Kretschmer afferma che il risultato rappresenta un forte sostegno per la CDU della Sassonia.

Nelle prossime trattative sulla coalizione, la CDU si concentrerà sulla formazione di un accordo di coalizione con lo stato e il popolo, ha dichiarato Kretschmer - "E poi, non ci sarà altro per un po'."

Nelle elezioni del 2019, la CDU ha subito il suo peggior risultato in Sassonia dalla riunificazione, con il 32,1% dei voti. L'AfD ha

Leggi anche: