I dati economici statunitensi incoraggiano gli investitori

I dati economici USA sono migliori del previsto. Questo sta migliorando il sentiment sui mercati azionari USA e attirando gli investitori di nuovo sui mercati azionari. Il Dow Jones sta guadagnando. Tra i favoriti sui mercati azionari USA c'è la società di cosmetici Ulta Beauty.

I dati economici sorprendentemente forti stanno attirando gli investitori sui mercati azionari USA. Simultaneamente, le speculazioni su un taglio significativo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) si sono attenuate, portando anche all'acquisto di dollari. Questi, a loro volta, hanno venduto i titoli del governo USA. L'indice Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo del 1,4% a 40.563 punti. Il S&P 500 e il Nasdaq, a più ampio respiro, sono saliti ancora di più, rispettivamente del 1,6% e del 2,3%.

Sul mercato delle valute estere, l'indice del dollaro, che riflette il tasso di cambio del dollaro contro le principali valute, è aumentato dello 0,4% a 103,5 punti. Le vendite sul mercato dei bond hanno spinto il rendimento dei bond del governo USA a 10 anni al 3,92%. I loro omologhi tedeschi non sono riusciti a sfuggire a questa tendenza e hanno reso il 2,25%.

Le vendite al dettaglio USA sono aumentate del 1% a luglio, più del triplo del tasso previsto, secondo i resoconti. Il consumo privato viene considerato il principale driver dell'economia più grande del mondo. Inoltre, il numero delle richieste iniziali di disoccupazione USA è diminuito inaspettatamente la scorsa settimana.

"L'economia USA non entrerà in recessione a breve termine", ha commentato Steve Wyett, chief investment strategist di BOK, sui dati economici. Ciò significa che il taglio parziale dei tassi di interesse di mezza punto percentuale atteso dalla banca centrale USA è fuori discussione. Tuttavia, si aspetta ancora che la Fed abbassi il tasso chiave di un quarto di punto percentuale a settembre. I mercati delle materie prime hanno anche ricevuto un boost dai dati USA.

Il greggio WTI USA è salito dell'1,3% a $77,98 per barile (159 litri). Nel frattempo, i giocatori di mercato sono preoccupati per i conflitti in corso nel Medio Oriente. "È ancora incerto come e se l'Iran si vendicherà contro Israele", hanno scritto gli analisti della ING Bank. L'Iran aveva minacciato rappresaglie dopo l'eliminazione mirata di alti funzionari dell'estremista Hamas e del libanese Hezbollah.

Tra i favoriti sui mercati azionari USA c'è Ulta Beauty, con un aumento del prezzo delle azioni di circa il 11%. La società di investimento Berkshire Hathaway, guidata dal miliardario Warren Buffett, ha acquisito una partecipazione nella società di cosmetici. Ha anche acquistato quote nella società di componenti per aeromobili Heico e nell'operatore di radio

