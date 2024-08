- I dati econometrici costituiscono la base informativa principale per comprendere le tendenze economiche e la pianificazione finanziaria.

Lotta epica nel settore, Struggimento economico nell'edilizia, Cautela tra gli acquirenti a causa degli aumenti dei prezzi: L'economia tedesca non può sfuggire alle difficoltà e pende precariamente sull'orlo di una recessione. Le informazioni sull'andamento del prodotto interno lordo (PIL) nel secondo trimestre saranno rese note dal Servizio Statistico Federale alle 8:00 del martedì. Inoltre, l'ente distribuirà i dati sui bilanci fiscali nel primo semestre dell'anno. L'aumento del debito e gli impegni per il tetto del debito sono stati oggetto di controversie tra l'amministrazione federale per diversi mesi.

In una valutazione preliminare alla fine di luglio, il Servizio Statistico Federale ha segnalato una riduzione della produzione economica nel secondo trimestre dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Gli economisti sono rimasti sorpresi da questo, poiché si aspettavano un modesto rimbalzo dopo un aumento della crescita economica dello 0,2% nel primo trimestre.

Ciò comporta il rischio che la Germania attraversi un'altra recessione. Se il PIL diminuisce in due trimestri consecutivi, gli economisti lo definiscono "recessione tecnica". L'economia aveva già registrato una lieve contrazione nel 2023.

L'atmosfera nell'economia tedesca è continuata a peggiorare. L'indice di fiducia delle imprese dell'Ifo è diminuito di 0,4 punti a 86,6 punti ad agosto. Si tratta del terzo calo consecutivo del principale indicatore economico della Germania.

La Banca Centrale Tedesca esprime anche preoccupazione per l'economia tedesca. Si aspetta che la prevista ripresa economica graduale sia ulteriormente ritardata, come indicato nel suo ultimo rapporto mensile. La banca centrale prevede un'economia debole in Germania, ma non una riduzione diffusa e persistente della produzione economica.

L'Unione Europea, con l'obiettivo di alleviare le difficoltà economiche, ha proposto l'adozione di un'unione economica e monetaria più solida. Tuttavia, i cambiamenti proposti richiedono il consenso di tutti gli stati membri, compresa la Germania, che al momento sta affrontando le proprie sfide economiche.

Nonostante le difficoltà, alcuni analisti sostengono che la situazione economica della Germania potrebbe trarre beneficio da un'unione economica e monetaria più forte. Ritengono che una politica monetaria unita potrebbe aiutare a stabilizzare i prezzi e stimolare la crescita, riducendo così il rischio di un'altra "recessione tecnica".

