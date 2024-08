- I dati di un medico esperto sul canale uditivo del neonato

"Bambini che vogliono i piercing: un segnale di allarme"

"Papà, posso avere i piercing come i miei amici?" - una richiesta comune da parte di numerosi bambini dopo aver visto i loro coetanei al preschool o a scuola adornati con brillanti fermagli. Ma è appropriato accontentare questo desiderio per i piccoli? Il piercing delle orecchie per i bambini e persino i neonati non è raccomandato da Jakob Maske, un pediatra di Berlino e portavoce dell'Associazione Tedesca dei Pediatri e dei Medici della Gioventù. Tuttavia, egli incontra spesso bambini sotto l'anno che hanno le orecchie perforate nel suo ambulatorio.

"Il piercing delle orecchie viola l'autonomia fisica del bambino. Pertanto, è consigliato solo per i bambini che possono prendere questa decisione da soli", afferma Maske. È importante che i bambini siano abbastanza grandi da capire che la procedura può essere dolorosa e valutare le conseguenze. "Non è il caso di un bambino di 4 anni, ma forse intorno ai 14 o 15 anni, quando i bambini possono prendere decisioni mature per sé".

I studi di piercing tengono anche conto dell'età dei bambini: "Molti studi fissano un'età minima di 14 anni e richiedono il consenso di entrambi i genitori", ha informato la Società Tedesca per il Piercing (DGP) a stern. La salute del bambino e la preservazione della sua integrità sono le principali considerazioni.

Sotto la seemingemente innocua puntura nel lobo dell'orecchio si nascondono alcuni pericoli. I bambini possono manifestare un'allergia al nichel negli orecchini. Nella UE, l'uso del nichel è regolamentato dalla Legge sui prodotti chimici. Ci sono anche limiti massimi di nichel negli orecchini iniziali per i piercing. Tuttavia, studi, come quelli condotti dall'Ufficio Federale per la Protezione dei Consumatori, hanno dimostrato che questi limiti vengono spesso superati. E l'allergia al nichel è un'allergia da contatto, il che significa che il corpo reagisce negativamente al contatto con il materiale. Può causare prurito, gonfiore, rossore, dolore, bolle o papule intorno al sito del contatto.

Il piercing delle orecchie non è adatto per i bambini piccoli

Tuttavia, questo non è l'unico rischio. I fori delle orecchie perforate servono da piccole ferite, permettendo l'ingresso dei patogeni. "Le infezioni possono diffondersi e i lobi delle orecchie sono vicini alla regione cerebrale, quindi i genitori devono assicurarsi che non ci siano infezioni gravi", avverte Maske. Un altro rischio è che i bambini piccoli possano rimuovere i loro orecchini o che questi si impiglino durante il gioco, causando lesioni al lobo dell'orecchio. "Questi incidenti spesso portano a orecchini incastrati nel lobo dell'orecchio, che richiedono la rimozione chirurgica", ha riferito il pediatra.

Per ridurre il rischio di infezioni, i genitori devono assicurarsi che la procedura sia igienica. Ciò significa sterilizzare gli strumenti necessari, indossare guanti, disinfettare la zona e pulire la pelle. "Consigliare un luogo per il piercing delle orecchie è difficile perché non è un campo medico. Sia che si tratti di un gioielliere o di uno studio di piercing, le condizioni igieniche devono essere giuste", dice Maske. È anche importante utilizzare fermagli sanitari come orecchini iniziali. Essi facilitano il processo di guarigione nel canale di punzonatura, dice Maske. Devono anche essere fornite appropriate istruzioni per la cura post-operatoria.

Secondo la DGP, un rispettabile studio di piercing può essere generalmente identificato dalle seguenti caratteristiche:

Igiene: Deve utilizzare materiali e strumenti monouso sterili.

Gioielli:

I gioielli devono essere imballati sterilmente e realizzati in materiali adatti, come il titanio.

Consultazione:

Coloro che cercano un piercing alle orecchie devono essere informati sui rischi e sulle procedure di cura post-operatoria.

Qualifica:

I piercing devono essere addestrati e esperti.

Riferimenti:

Le recensioni degli altri clienti possono fornire informazioni.

La cura post-operatoria è essenziale

I piercing alle orecchie possono essere eseguiti utilizzando una pistola per il piercing delle orecchie o un ago. La DGP si oppone all'esecuzione di piercing alle orecchie con una pistola per il piercing delle orecchie. "Un ago può eseguire un piercing più delicato e preciso rispetto a un rapido colpo della pistola senza punta dell'ago. La pelle subisce meno irritazione e trauma di conseguenza".

Le orecchie appena perforate richiedono circa 6 a 12 settimane per guarire. Pertanto, devono essere toccate solo con le mani accuratamente lavate per minimizzare il rischio di germi e sporcizia che entrano nel canale del piercing. È anche importante pulire regolarmente i gioielli sia davanti che dietro con un disinfettante appropriato e mantenere il canale del piercing il più asciutto possibile per impedire la crescita di germi nelle ferite fresche. Durante il lavaggio dei capelli, assicurarsi che lo shampoo o altri prodotti per la cura non vengano a contatto con i piercing.

"Durante la fase di guarigione, forti stimoli meccanici come l'uso di caschi, cuffie o il sonno sul lato dell'orecchio appena perforato devono essere evitati", suggerisce la DGP. Minimizzare gli stimoli nella zona appena perforata aiuta nella guarigione. I nuovi orecchini non devono essere mossi o girati in alcun modo. "È stato proposto che farlo li farà crescere insieme all'orecchio, ma è un mito", dice la DGP.

È anche importante monitorare i piercing alle orecchie durante la fase di guarigione per rilevare eventuali segni di infezione il prima possibile. "I genitori devono cercare rossore intorno al piercing, gonfiore e calore. Queste sono le tipiche manifestazioni di un'infezione", dice il pediatra Jakob Maske. Se esce pus dalla ferita, consultare immediatamente un professionista medico. È meglio cercare aiuto medico anche ai primi segni di rossore, dice il pediatra Jakob Maske.

"Considerando i rischi involved, potrebbe essere appropriato per un medico pediatrico come Jakob Maske consigliare contro il piercing delle orecchie per i bambini sotto una certa età a causa del potenziale per allergie, infezioni e incidenti".

"I genitori devono assicurarsi che se il loro figlio più grande decide di farsi le orecchie perforate, visitino un rispettabile studio di piercing che segue gli standard igienici elevati, utilizza materiali adatti come il titanio e fornisce informazioni complete sul processo di piercing e la cura post-operatoria".

