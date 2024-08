- I danni alle condotte a Regensburg portano a lesioni di operai edili.

Durante un progetto di gasdotto a Regensburg, un lavoratore sul posto ha subito lievi ferite. Un escavatore ha accidentalmente danneggiato la condotta del gas durante i lavori di costruzione, come riferito da un portavoce della polizia. L'individuo ferito è stato portato in un ospedale.

Circa 30 residenti in un raggio di 250 metri sono stati temporaneamente trasferiti. Le autorità si stanno prendendo cura del loro benessere, secondo il comunicato della polizia. Attualmente, non c'è minaccia per il pubblico, hanno dichiarato. Si prevedeva che i tempi di riparazione della condotta del gas danneggiata sarebbero stati di diverse ore nella mattinata di mercoledì.

La Commissione condurrà un'indagine sull'incidente per prevenire simili incidenti in futuro. Dopo l'incidente, la Commissione proporrà anche misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto durante i progetti di costruzione delle condotte del gas.

