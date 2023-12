I Dallas Cowboys sopravvivono a una polemica tardiva e ottengono una vittoria risicata sui Detroit Lions

Il secondo tentativo dei Lions è stato vanificato da un fuorigioco di Micah Parsons, il terzo tentativo non è andato a buon fine e i Dallas Cowboys sono sopravvissuti alle ultime polemiche per conquistare una vittoria risicata per 20-19.

Detroit era sotto 20-13 a meno di due minuti dalla fine, ma Jared Goff e l'attacco dei Lions hanno marciato lungo il campo, culminando con un touchdown di Amon Ra-St. Brown da 11 yard.

"Arriviamo laggiù, otteniamo il touchdown e la conversione da due punti e sì, è uno schifo", ha detto Goff ai giornalisti, secondo NFL.com. "È una sfortuna. Non so se mi è mai capitato di provare questa sensazione, quando ti sembra di aver vinto ma non è così".

Dopo la partita, la polemica è continuata: l'arbitro Brad Allen ha detto, in un rapporto con Calvin Watkins del Dallas Morning News, che Decker non si era presentato come ricevitore eleggibile, mentre Dan Skipper, offensive tackle di riserva, si era presentato. Decker ha dichiarato in seguito, secondo quanto riportato da NFL.com, di aver "fatto esattamente quello che l'allenatore mi ha detto di fare, e di essere andato dall'arbitro, dicendo 'Report'".

La vittoria dei Cowboys ha garantito l'imbattibilità in casa in questa stagione e ha allungato la striscia di vittorie all'AT&T Stadium a 16 partite.

Il wide receiver dei Cowboys, Ceedee Lamb, ha avuto una giornata da record, concludendo con 13 ricezioni per 227 yard e un touchdown, stabilendo un nuovo record di franchigia per singola stagione sia in termini di ricezioni che di yard ricevute.

La sua partita da record è stata coronata da un touchdown elettrizzante da 92 yard, quando il quarterback Dak Prescott ha evitato un sack nella propria endzone prima di lanciare il pallone in fondo al campo per Lamb, che ha battuto la difesa e si è lanciato da più di 50 yard.

"Non so proprio da dove cominciare", ha dichiarato Lamb dopo la partita, secondo quanto riportato da ESPN. "Un urlo alla difesa per averci salvato. Vi avevo detto che mi sarei divertito di più se avessimo vinto, e così è stato".

Entrambe le squadre hanno già conquistato un posto nei playoff e i Lions si sono aggiudicati anche il primo titolo di divisione in 30 anni, mentre i Cowboys possono ancora vincere la NFC East Division se i Philadelphia Eagles perdono almeno una volta nelle ultime due partite.

I Lions concluderanno la stagione regolare contro i Minnesota Vikings nella settimana 18, mentre i Cowboys affronteranno i Washington Commanders.

Fonte: edition.cnn.com