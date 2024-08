I Dallas Cowboys diventano il primo franchising sportivo ad avere un valore di oltre 10 miliardi di dollari, per Sportico.

I Cowboys, di proprietà di Jerry Jones, sono stati valutati $10,32 miliardi, di gran lunga la franchigia più preziosa della lega e un aumento di oltre un miliardo di dollari rispetto alla precedente stima di $9,2 miliardi di febbraio.

Jones, 81 anni, ha acquistato 'La Squadra d'America' nel 1989 per un valore stimato di $140 milioni (circa $355 milioni nel 2024) e ha trasformato l'organizzazione in un colosso finanziario. Inoltre, in qualità di general manager della squadra, ha supervisionato il successo iniziale e ha contribuito a creare una delle squadre più dominate degli anni '90, vincendo il Super Bowl nel 1992, 1993 e 1995.

Tuttavia, i Cowboys hanno faticato a replicare quel successo negli ultimi anni e hanno ottenuto solo cinque vittorie nei playoff negli ultimi 28 anni, dall'ultima volta che hanno sollevato il Trofeo Lombardi. Recentemente, Dallas ha subito una sconfitta umiliante nel turno dei playoff wildcard contro i Green Bay Packers, nonostante avesse concluso il campionato come seconda squadra della NFC e avesse in rosa il runner-up dell'MVP Dak Prescott.

È seguito un periodo di relativa tranquillità, anche se Jones ha dichiarato di essere 'tutto dentro' per la stagione 2024. I Cowboys rimangono immensamente popolari e generano un fatturato stimato di $1,2 miliardi nel 2023, il 50% in più rispetto alla seconda squadra della NFL, i Los Angeles Rams, secondo Sportico.

I Rams sono valutati $7,79 miliardi e hanno superato i New York Giants per conquistare il secondo posto, ma non sono nella stessa categoria dei Cowboys. I New England Patriots rimangono al quarto posto della classifica, nonostante le difficoltà sul campo e l'addio di Bill Belichick, con un valore di $7,31 miliardi, mentre i San Francisco 49ers chiudono la top five con $6,86 miliardi.

I più grandi aumenti rispetto alla classifica dell'anno scorso sono i Tampa Bay Buccaneers, che balzano al 16° posto con un valore di $5,5 miliardi, in aumento del 33%. I Los Angeles Chargers sono i più grandi calatori, scendendo di quattro posizioni al 22° posto.

Secondo le ricerche di Sportico, la franchigia media della NFL vale $5,93 miliardi, un miglioramento del 15,4% rispetto all'anno scorso, mentre la lega continua ad essere la più redditizia al mondo in termini di valore delle squadre.

Con $4,71 miliardi, i Cincinnati Bengals sono la squadra meno preziosa della lega, con solo 15 franchigie non NFL nella lista di Sportico dei 100 team sportivi più preziosi di febbraio che superano la stima più recente dei Bengals.

