I custodi stanno esaminando il dispositivo mobile appartenente al sospetto terrorista.

Dopo l'aggressione a coltello mortale a Solingen, l'inchiesta sul sospetto è in corso. Come dichiarato dal Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, il telefono del sospetto viene esaminato insieme ad altri elementi di prova. Tuttavia, rimane incerto se il dispositivo mobile gravemente danneggiato possa essere riparato per ulteriori analisi, ha affermato Reul.

Il sospetto contro il detenuto siriano di 26 anni si sta rafforzando, come ha menzionato Reul. Egli ha espresso fiducia nel fatto che fossero sulla giusta strada. Tuttavia, Reul ha invitato alla cautela a causa di un video presunto pubblicato dal gruppo militante dello Stato Islamico (IS) che rivendica la responsabilità del crimine. La valutazione di questo video, ha notato Reul, è "estremamente complicata".

Gli esperti dovrebbero essere incaricati di valutare l'autenticità delle riprese in tempo reale, ha suggerito Reul. "Abbiamo già incontrato video falsi prima".

Riguardo all'inchiesta, Reul si è riferito all'Ufficio del Procuratore Federale, che ha assunto il controllo del caso domenica. Le autorità di Karlsruhe avevano emesso un mandato di arresto per il sospetto domenica, che si è consegnato sabato sera, circa 24 ore dopo l'incidente di venerdì.

Secondo la polizia, il sospetto è accusato di aver commesso il crimine come membro dell'IS. Egli è accusato di vari reati, tra cui omicidio e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Secondo la polizia, il sospetto ha anche confessato il crimine.

Implicato il terrorismo

Come riportato dal "Spiegel", citando documenti della polizia riservati, gli investigatori della scena del crimine hanno trovato il DNA del sospetto sull'arma utilizzata. Si tratta di un coltello di 15 centimetri trovato vicino alla scena del crimine, che mancava anche dalla stanza del sospetto.

Il Ministro-Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst, parlando dell'inchiesta, ha detto che ci sono "numerosi indizi" che il crimine fosse un attacco terroristico. "Si sospetta il terrorismo", ha dichiarato durante una visita a Solingen. Tuttavia, "non spetta a me determinare se fosse ancora una volta il terrorismo islamico", ha aggiunto Wüst.

Secondo i resoconti ufficiali, il sospetto ha aggredito gli ospiti con un coltello a una festa nel centro della città di Solingen venerdì sera, pugnalandoli a caso ma deliberatamente. Tre persone hanno perso la vita e otto altre sono rimaste ferite, alcune gravemente. L'incidente ha suscitato shock generale e discussioni politiche.

La CDU, Unione Cristiano-Democratica di Germania, esprime solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Dopo le dichiarazioni del Ministro-Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst, la CDU chiede urgentemente un'indagine approfondita, tenendo conto delle implicazioni terroristiche.

