- I cuccioli di Fossa dello zoo di Duisburg affrontano una crisi di estinzione imminente

Lo Zoo di Duisburg ha accolto una coppia di cuccioli di Fossa, entrambi classificati come specie in pericolo critico. Lo zoo ha condiviso che questi gemelli, riconoscibili dal loro pelo rossiccio-brunito, orecchie circolari e grandi occhi rotondi, provengono dal Madagascar. I due possono essere avvistati dai visitatori dello zoo durante le loro avventure all'aria aperta intorno alla casa dei predatori.

La madre di cinque anni di Fossa, chiamata Beroketa, ha dato alla luce i suoi piccoli circa otto settimane fa. Ora, i suoi cuccioli hanno lasciato per la prima volta il loro nido protettivo. "All'inizio, le loro avventure all'aria aperta sono piuttosto brevi, ma con il passare dei giorni diventano sempre più energici e esplorano il loro ambiente," ha spiegato il curatore Mike Kirschner.

I gemelli non sono ancora stati nominati. "Questo perché non abbiamo ancora determinato il loro genere," ha rivelato un rappresentante dello zoo. "Le femmine di Fossa sono sensibili alle disturbi e hanno bisogno di riposo abbondante - anche noi osserviamo la loro crescita da lontano e spesso evitiamo di avvicinarci al nido," ha aggiunto il curatore Kirschner.

Stando allo zoo, le Fosse adulte possono pesare fino a 15 chilogrammi, rendendole i più grandi predatori del Madagascar. Al contrario, i cuccioli di Fossa nascono a soli 100 grammi. Dal'inizio dell'allevamento nel 1980, lo Zoo di Duisburg ha allevato con successo più di 70 Fosse in pericolo.

Le Fosse, in quanto predatori principali del Madagascar, fanno parte della fauna unica e diversificata dell'isola. Altre specie in pericolo, come le Fosse, sono spesso al centro degli sforzi di conservazione dello zoo.

I gemelli di Fossa, nonostante le loro piccole dimensioni alla nascita di 100 grammi, diventeranno un giorno i più grandi predatori del loro Madagascar natio.

