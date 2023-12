I crocieristi tornano in porto a Charleston e scoprono che le loro auto sono state allagate

"Abbiamo dovuto scoprire che le nostre auto non partivano e che erano completamente distrutte", ha detto la passeggera Stephanie Royal, che era in crociera per quattro notti con il marito Wesley. Ha detto che i passeggeri non hanno ricevuto alcun avviso su ciò che avrebbero dovuto affrontare al loro ritorno, che è stato ritardato di circa sei ore.

Il centro di Charleston ha registrato precipitazioni record durante il fine settimana, con quasi 5 cm di pioggia domenica. La pioggia record si è combinata con i forti venti che hanno spinto l'acqua sulla costa per causare diffusi problemi di inondazione a Charleston domenica.

All'inizio, quando i crocieristi sono tornati lunedì, tutto sembrava a posto. Il sole splendeva e i parcheggi erano liberi. La compagnia di crociera e il personale portuale con cui i Royals si sono scontrati non hanno detto nulla sulle auto mentre sbarcavano, ha detto.

"Solo quando siamo arrivati alle nostre auto ci siamo resi conto che non stavano partendo", ha detto Royal. Hanno visto le prove dell'allagamento quando hanno aperto i loro veicoli.

La Chevy Equinox della coppia è stata distrutta, ha detto Royal, e venerdì è stata portata al deposito di recupero.

"Siamo spiacenti che i veicoli di alcuni dei nostri ospiti parcheggiati nel porto siano stati colpiti dalla recente tempesta", ha dichiarato Carnival in un comunicato, indicando le richieste di informazioni ai responsabili del parcheggio. "Abbiamo prestato assistenza in alcuni modi, ad esempio aiutando gli ospiti a mettersi in contatto con i loro fornitori di assicurazioni, ma in definitiva non si trattava di una nostra struttura".

La CNN ha contattato l'Autorità portuale della Carolina del Sud per avere maggiori informazioni. L'Autorità portuale non ha risposto immediatamente, ma ha fornito una dichiarazione alla CNN affiliata WCIV.

"Il team di South Carolina Ports ha lavorato a stretto contatto con i passeggeri per fornire assistenza dal momento in cui sono arrivati fino a quando l'ultimo passeggero ha lasciato il terminal", si legge nella dichiarazione fornita a WCIV, aggiungendo che sono stati forniti rapporti di polizia per i passeggeri da consegnare alle loro compagnie di assicurazione e che il personale ha aiutato a chiamare le società di rimorchio e a trovare un trasporto per gli hotel vicini.

"Sebbene SC Ports non si assuma la responsabilità per i veicoli o i beni personali lasciati nelle aree di parcheggio per i passeggeri, ci impegniamo a continuare a sostenere i nostri stimati clienti delle crociere", si legge nella dichiarazione.

In un avviso che Royal ha condiviso con la CNN, inviato da Carnival Cruise Line per conto dell'Autorità portuale della Carolina del Sud, SC Ports ha dichiarato che: "Il percorso della tempesta non era certo fino a quando Carnival Sunshine non è partita per il suo viaggio e si è rivelato più grande di quanto previsto; persino il National Weather Service ha sottostimato l'altezza della marea di oltre 2 piedi".

L'Autorità Portuale ha dichiarato di aver riaccreditato ai passeggeri le spese per il parcheggio, riconoscendo che molti hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi.

Royal ha detto che lunedì a lei e a suo marito è stato detto che l'Autorità Portuale non poteva aiutarli con il trasporto e il rimorchio. Hanno usato un'applicazione di rideshare per raggiungere l'aeroporto e noleggiare un'auto per le quattro ore e mezza di viaggio verso casa a Brevard, nel North Carolina, spese che hanno aggiunto circa 700 dollari al loro viaggio. Stanno cercando di farsi rimborsare dalla loro assicurazione.

La frustrazione più grande di Royal è la mancanza di comunicazione e vorrebbe che le autorità chiarissero ai passeggeri che parcheggiano in quei lotti che questo tipo di inondazione è possibile.

"Se il capitano avesse comunicato con l'Autorità Portuale e avesse fatto sapere a tutti noi sulla nave cosa era successo prima di arrivare al parcheggio", ha detto Royal, "sarebbe stato davvero utile".

La crociera in sé non è stata straordinaria, ha detto Royal. "Dall'inizio alla fine, il tempo è stato terribile".

Questa non è la prima crociera alle Bahamas di questa settimana colpita dal maltempo. Un'altra crociera della MSC Meraviglia che doveva salpare per le Bahamas è stata dirottata verso il freddo del New England e del Canada, con grande disappunto di alcuni passeggeri.

Sara Smart, Caroll Alvarado, Mary Gilbert, Elizabeth Wolfe e Robert Shackelford della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com