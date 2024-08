I critici tra gli astronomi esprimono preoccupazione per l'intensificazione dei satelliti Starlink

Dopo aver inviato sei versioni di prova dei loro nuovi satelliti Starlink nello spazio a gennaio, SpaceX ha piani per espandere la loro flotta spaziale ancora di più. Tuttavia, questa espansione sta causando preoccupazione tra gli astronomi. I futuri satelliti potrebbero brillare fino a cinque volte di più rispetto a quelli attuali.

La società aerospaziale americana SpaceX sta cercando di espandere la sua rete di satelliti Starlink. Questi futuri satelliti, noti come Direct-To-Cell (DTC), non solo forniranno servizi di rete come i satelliti Starlink esistenti, ma potranno essere accessibili direttamente tramite uno smartphone senza la necessità di un'antenna aggiuntiva, proprio come le reti mobili terrestri.

Gli astronomi di tutto il mondo stanno esprimendo le loro preoccupazioni, poiché questi satelliti DTC potrebbero brillare fino a cinque volte di più nel cielo rispetto ai satelliti Starlink attuali, secondo gli studiosi dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU) in uno studio online recente.

Il 3 gennaio, SpaceX ha lanciato sei versioni preliminari dei nuovi satelliti in orbita. Dopo i test réuss, la società ha presentato una domanda alle autorità regolamentari americane per ottenere il permesso di lanciare 7500 satelliti DTC, che orbiteranno ad un'altitudine di 340 a 345 chilometri. Ciò ha portato l'IAU ad esaminare le possibili conseguenze dei nuovi satelliti.

I nuovi satelliti sono circa cinque volte più luminosi dei satelliti Starlink precedenti

Anthony Mallama e il suo team del "IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference" hanno raccolto dati da osservatori di tutto il mondo sui sei prototipi già in orbita, insieme a misure precise utilizzando il telescopio robotico MMT9 all'Osservatorio Specialistico Russo di Astrofisica nel Caucaso. In generale, si è scoperto che i nuovi satelliti emettono luce fino a 4,9 volte più intensamente dei satelliti Starlink attuali. Tuttavia, gli scienziati sottolineano che queste misure rappresentano solo un'impressione preliminare, poiché è ancora sconosciuto il ruolo che l'antenna del satellite gioca nella sua luminosità.

SpaceX potrebbe attenuare la luminosità

In passato, SpaceX ha collaborato con gli astronomi, implementando diverse misure come rivestimenti meno riflettenti per ridurre la luminosità dei suoi satelliti. "Se misure simili vengono effettivamente applicate ai satelliti DTC, l'aumento di luminosità potrebbe essere potenzialmente dimezzato a 2,6 volte", scrivono Mallama e il suo team.

SpaceX gestisce attualmente oltre 6000 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa, con l'obiettivo di arrivare a oltre 34.000. Man mano che il numero di satelliti aumenta, l'osservazione senza interferenze diventa sempre più difficile per gli astronomi. Per questo motivo, l'IAU ha operato il suo servizio di monitoraggio dei satelliti per due anni, aiutando gli astronomi a pianificare le loro osservazioni.

Leggi anche: