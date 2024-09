I critici stanno prendendo di mira il portiere dei Guanti d'Oro Harry Kane

In occasione del suo anniversario d'oro, Harry Kane realizza una doppietta. I compagni e gli avversari lo applaudono ammirati, mentre il calciatore del Bayern si rivolge anche ai suoi critici. In questa magica notte, Kane rimembra coloro che non lo comprendono.

La perfetta esibizione del giubileo, con una doppietta mentre indossa scarpe d'oro, ha intensificato la fame di gol di Harry Kane. "Non pongo limiti alle mie ambizioni su ciò che posso raggiungere. So che avrò opportunità in questa squadra e con queste opportunità posso segnare molti gol", ha dichiarato l'attaccante inglese dopo il suo 100º incontro internazionale, che ha adornato come previsto con una doppietta.

Contro la Finlandia nella vittoria per 2-0 nella Nations League, la stella del Bayern Munich ha segnato entrambe le reti (57', 76') - in scarpe d'oro. Dopo la sua sostituzione al 79º minuto, è stato accolto da una standing ovation dal pubblico di Wembley.

Kane, however, non si è accontentato solo dei complimenti per la sua ottima prestazione. "Quelli che esprimono dubbi su di te ti spingono solo a lavorare sodo per dimostrare loro che si sbagliano", ha dichiarato su ITV, rivolgendosi direttamente ai suoi critici. "Sono sempre concentrato sui gol e non vedo l'ora di vedere cosa riserva il futuro".

"È una notte indimenticabile per lui. Volevo permettere ai tifosi di esprimere la loro ammirazione", ha spiegato l'allenatore interino Lee Carsley, il cui primo match casalingo deve molto a Kane. Il 31enne ha aggiunto altri due gol al suo totale di 67 in nazionale contro la Finlandia, guadagnando elogi da parte di compagni e avversari.

Il portiere della Finlandia Lukas Hradecky è rimasto impressionato. "Le statistiche, i giochi, tutte le azioni e l'impatto che ha sulla sua squadra lo rendono un giocatore straordinario", ha detto il professionista del Bayer Leverkusen: "È un onore avere un giocatore del genere in Bundesliga".

Kane è il decimo inglese a superare il traguardo delle 100 presenze in nazionale. Il 31enne ha buone possibilità di battere il record di 125 presenze per la nazionale inglese detenuto dall'ex calciatore Peter Shilton.

Prima della partita, il calciatore inglese con il maggior numero di gol ha ricevuto un cappello d'oro da Frank Lampard e Ashley Cole, entrambi membri del club dei centurioni dell'Inghilterra. Le sue due figlie sono state autorizzate a entrare in campo, indossando le maglie dell'Inghilterra con il numero "100" e la scritta "Papà".

La partenza di Gareth Southgate come allenatore dopo la sconfitta dell'Inghilterra nella finale dell'Europeo contro la Spagna sembra non avere più alcun effetto su Kane. Ha elogiato l'allenatore interino Carsley per il "splendido lavoro" svolto, affermando che i giocatori hanno avuto "grande libertà" in campo.

Il vicecampione d'Europa ha raccolto sei punti dalle sue due partite nella stagione della Nations League, alla pari con la Grecia, che ha vinto per 2-0 contro l'Irlanda. "A essere sincero, sono ancora confuso sulla posizione dell'Inghilterra nella League B", ha ammesso il capitano della Finlandia Hradecky.

