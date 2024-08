I critici sostengono l'assemblea straordinaria in Landtag per il problema di Solingen

Dopo l'aggressione mortale con il coltello a Solingen, il compito di gestire le conseguenze ricade sui ministri dell'interno. Giovedì si terrà un incontro congiunto straordinario delle commissioni interne e di integrazione nel parlamento dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia. Both the SPD and FDP had separately petitioned for this special session. The SPD aimed for a joint session of both committees, while the FDP requested an exceptional session for the interior committee solely.

Angela Erwin, presidente della commissione interna principale, ha programmato questa sessione congiunta dalle 12:00 alle 15:00 di giovedì, in risposta a entrambe le richieste.

La richiesta dell'SPD ha attirato l'attenzione sull'aggressione stessa e sullo sfondo del sospetto aggressore, che "resideva in una struttura per rifugiati e aveva ordini di espulsione". Tuttavia, la richiesta dell'FDP ha invitato il ministro dell'interno Herbert Reul a riferire su "le informazioni attuali sull'incidente e le azioni del governo dello stato".

Durante una festa della città a Solingen venerdì sera, tre persone sono state uccise e otto ferite a causa dell'aggressione con il coltello. Il sospetto si è arreso sabato ed è stato arrestato. La Procura generale sta ora indagando sul caso con l'ipotesi di terrorismo. Il sospetto, un uomo siriano, avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, poiché la sua domanda di asilo era stata respinta. Era entrato nell'UE attraverso la Bulgaria.

L'Unione richiede una sessione straordinaria nel Bundestag

Una sessione straordinaria della commissione interna nel parlamento federale si terrà anche su richiesta della frazione dell'Unione, in programma più tardi questa settimana, per discutere l'aggressione a Solingen. L'Unione ora richiede risposte dal ministro federale dell'interno Nancy Faeser, come dichiarato dall'esperto di interno dell'Unione Andrea Lindholz su ntv.

L'Unione richiede "tutte le informazioni disponibili sul colpevole e l'incidente a Solingen", ha detto Lindholz, mentre richiede anche conoscenze sulle "azioni proposte dal governo federale, i piani del ministro dell'interno e come intende migliorare la situazione di sicurezza in Germania".

Faeser deve affrontare queste preoccupazioni e fornire risposte alla commissione, secondo il politico della CSU. Ciò dovrebbe coprire anche le conseguenze dell'aggressione mortale con il coltello a un poliziotto a Mannheim circa tre mesi fa. Faeser deve spiegare la sua risposta a questi incidenti.

