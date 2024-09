I critici nel campo della sanità esprimono preoccupazione per la percepita "tattica di lutto" nella gestione del Coronavirus.

Nel dibattito in corso sulle politiche dei semafori e del coronavirus, alcuni gruppi di difesa dei pazienti stanno esprimendo preoccupazioni per il fatto che questioni cruciali potrebbero essere trascurate. Si concentrano specificamente sulla sicurezza dei residenti delle case di cura e sulla vaccinazione obbligatoria.

Eugen Brysch, membro del consiglio della Fondazione tedesca per la tutela del paziente, critica la coalizione dei semafori per il rischio di trasformare la gestione del coronavirus in un "disastro". Brysch ritiene che sia accettabile commettere errori, ma non quando si rifiuta di imparare da essi. Sottolinea la necessità di valutare criticamente le misure contro il coronavirus nelle case di cura a lungo termine, suggerendo che la protezione dei residenti è stata insufficiente.

Viste simili sono state espresse in precedenza dalla Diakonie, che ha chiesto di affrontare l'impatto della crisi del coronavirus sull'assistenza infermieristica. Secondo loro, la vaccinazione obbligatoria temporanea per il personale delle case di cura ha causato danni a lungo termine.

Brysch suggerisce inoltre di rivedere la decisione presa in precedenza dal Bundestag riguardo alla vaccinazione obbligatoria per gli istituti. Argomenta che l'idea politicamente popolare secondo cui le persone vaccinate non possono diffondere il virus è falsa.

Brysch sfida inoltre la coalizione dei semafori a spiegare perché "strategie di test adeguate e personale aggiuntivo" sono mancati nelle case di cura, dati i molti operatori sanitari disoccupati in quel momento.

Attualmente, c'è una discordanza all'interno della coalizione dei semafori riguardo alla gestione delle politiche del coronavirus. Contrari alle proposte dell'SPD per un consiglio dei cittadini con partecipanti selezionati a caso, il FDP richiede un comitato d'inchiesta parlamentare da parte del Bundestag. In risposta, il responsabile parlamentare del FDP, Stephan Thomae, ha dichiarato che il partito "non è disponibile" per il consiglio dei cittadini preferito dall'SPD.

