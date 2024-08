- I critici Kretschmer e Redmann esprimono il loro malcontento nei confronti del capo del carro di BSW.

Due alle elezioni statali in Sassonia e Turingia, i politici di alto livello della CDU attaccano la presidente della BSW Sahra Wagenknecht per i suoi tentativi di imporre condizioni per eventuali collaborazioni. "I giorni del comitato centrale sono alle spalle, dove qualcuno a Berlino poteva decidere questioni locali", ha detto il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer, partecipando alle riunioni dei comitati di vertice del partito a Berlino. Wagenknecht rende anche le coalizioni statali dipendenti dalle posizioni dei potenziali partner riguardo alla guerra in Ucraina.

Kretschmer ha definito l'abilità di Wagenknecht "Ha un talento unico per distruggere le cose. Non è mai riuscita a costruire nulla di giusto, ed è la stessa storia qui". Critica le sue interferenze, gli accordi insoliti e i limiti che impone. "I membri del partito locali umiliati da qualcuno all'interno della loro stessa gerarchia, è semplicemente orribile. Ma è qualcosa a cui siamo abituati da lei da anni", ha aggiunto il Primo Ministro.

Redmann dubita delle intenzioni di Wagenknecht per governare negli stati

Il candidato principale della CDU per le elezioni statali del Brandeburgo del 22 settembre, Jan Redmann, ha commentato "Non sono sicuro che la BSW intenda governare seriamente negli stati". Se lo facessero, dovrebbero partecipare alle discussioni politiche a livello statale. Tuttavia, "Ho l'impressione che Sahra Wagenknecht stia stabilendo posizioni a livello federale per impedire le coalizioni negli stati. Pertanto, il suo obiettivo è impedire discussioni serie negli stati". Ha chiesto come i candidati e il presidente della BSW nelle associazioni statali stessero gestendo questa situazione - "Sono solo messaggeri dei messaggi di Sahra Wagenknecht o fanno anche politica fiduciosa per la Sassonia, la Turingia e il Brandeburgo?"

Nel frattempo, Redmann ha dichiarato "Le risoluzioni di incompatibilità della CDU non sono con la BSW, ma con l'AfD e il Partito della Sinistra. Deve essere determinato se ci sono punti in comune". Negli stati, potrebbe riconoscere alcune affinità. "La BSW non cambierà il corso della CDU federale in Turingia, Sassonia e Brandeburgo attraverso le coalizioni statali. Non lo permetteremo".

Spahn avverte contro i dibattiti sulla coalizione

Il membro del presidium della CDU Jens Spahn ha messo in guardia contro i dibattiti sulla coalizione. La gente vuole sapere dove le differenze si trovano nella politica dell'istruzione, della sicurezza interna, della migrazione o dell'economia. "Altrimenti, ho piena fiducia che le associazioni statali prenderanno decisioni informate", ha aggiunto Spahn.

In precedenza, l'MP europeo della CDU Dennis Radtke ha negato qualsiasi collaborazione tra il suo partito e il Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). "Qualsiasi collaborazione con la BSW sarebbe velenosa per la CDU", ha informato il Tagesspiegel. "Qualsiasi cooperazione tra la CDU e la BSW in qualsiasi stato federale danneggerebbe la CDU a livello nazionale", ha ribadito.

