I critici di Trump rinnovano le loro accuse

L'inchiesta condotta dalla squadra dello Special Counsel Jack Smith contro l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per presunte manipolazioni elettorali sta proseguendo con vigore. Hanno risposto alla decisione della Corte Suprema sulla immunità riformulando l'imputazione, mantenendo le accuse senza fare un passo indietro.

Il caso federale contro Trump ora include un'imputazione rivista, che è stata emendata in risposta alla decisione della Corte Suprema di inizio luglio, in cui una maggioranza conservatrice ha dato ragione all'immunità di Trump per determinate azioni ufficiali. Alla luce di questa storica decisione della corte, Smith e la sua squadra hanno dovuto riorganizzare l'imputazione per far avanzare il caso.

La versione modificata dell'imputazione è ora più breve e omette determinate parti, come i riferimenti alle interazioni di Trump con il Dipartimento di Giustizia. L'attenzione è ora principalmente sulle sue azioni come candidato prima delle elezioni del 2020, invece che durante la sua presidenza.

Accuse di Cospirazione

Le accuse iniziali contro di lui rimangono le stesse. Trump è accusato di cospirazione per truffare gli Stati Uniti, tra gli altri reati, nonché di cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale. L'imputazione rivista dimostra "la disponibilità della pubblica accusa a riconoscere e rispettare le linee guida e le istruzioni della Corte Suprema", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

La nuova imputazione è stata preparata da una giuria popolare costituita di recente, secondo un portavoce del Dipartimento di Giustizia. I giurati esaminano se le prove presentate dall'accusa giustifichino un'imputazione. L'accusa che Trump, nella sua qualità di presidente, abbia fatto pressioni sul Dipartimento di Giustizia per rovesciare i risultati delle elezioni non è più presente nella nuova imputazione. La Corte Suprema ha esplicitamente menzionato nella sua sentenza che il presidente gode di immunità assoluta in tale situazione.

Trump ha espresso il desiderio che l'intero caso venga archiviato a causa della decisione della Corte Suprema sull'immunità in una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social. Ha affermato: "Smith ha semplicemente riformulato lo stesso caso per eludere la decisione della Corte Suprema".

Accuse Simili in Georgia

I sostenitori di Trump hanno attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021. Prima dell'attacco, Trump ha tentato di minare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 su più fronti e ha cercato di rovesciare la sua sconfitta contro il democratico Joe Biden. Trump è stato incriminato per accuse federali a Washington, D.C., e un'imputazione simile è stata presentata contro di lui nello stato degli Stati Uniti della Georgia.

L'équipe legale di Trump è riuscita a ritardare e evitare questi, nonché altri procedimenti legali contro di lui, per mesi. Gli esperti ritengono che sia altamente improbabile che un processo nel caso di Washington si tenga prima delle elezioni presidenziali di novembre.

Tuttavia, a New York, il repubblicano è stato condannato a fine maggio per aver falsamente documentato i pagamenti in denaro per tacere a un'attrice pornografica. La sentenza non è stata ancora annunciata. Trump sta attualmente appellando la sentenza. Il repubblicano continua ad affermare la sua innocenza in tutti i procedimenti e considera le indagini contro di lui come un tentativo dei suoi avversari politici di zittirlo.

