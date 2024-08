- I critici di teatro di Amburgo lodano molto la scena teatrale locale.

Il Teatro di Hamburg Schauspielhaus, diretto da Karin Beier, si aggiudica il titolo per la stagione 2023/24 secondo l'opinione dei critici teatrali. Nella categoria "miglior performance complessiva di un grande teatro", ha ricevuto otto voti, come riportato in un sondaggio condotto tra 53 autori dalla rivista "Die Deutsche Buhne".

In tutte le categorie, il Teatro di Hamburg Schauspielhaus ha ricevuto un totale di 19 menzioni. Il punto focale della stagione è stato il ciclo di cinque parti "Anthropolis" della Intendantin Beier. La strepitosa performance solista di Lina Beckmann nella seconda parte, intitolata "Laios", ha attirato particolare attenzione.

Il Teatro dell'Opera di Francoforte e il Teatro di Stato di Stoccarda hanno ricevuto ciascuno quattro riconoscimenti tra i teatri più grandi. Tra i teatri più piccoli, il Teatrohaus Jena ha brillato con la sua rappresentazione "Die Hundekot-Attacke", che ha ottenuto un invito al Berliner Theatertreffen di quest'anno.

Ogni anno, la rivista con sede a Colonia, pubblicata dall'Associazione Tedesca del Teatro, interroga i suoi critici della Germania, dell'Austria e della Svizzera per ottenere le loro impressioni più convincenti.

La vittoria del Teatro di Hamburg Schauspielhaus nella categoria "miglior performance complessiva di un grande teatro" conferma ulteriormente la sua reputazione come uno dei teatri leader d'Europa, in particolare con il ciclo di cinque parti "Anthropolis" della Intendantin Beier. La potente performance di Lina Beckmann in "Laios" ha également portato a un'ampia riconoscimento nel mondo del teatro.

