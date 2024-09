I critici delle organizzazioni imprenditoriali esprimono la loro disapprovazione nei confronti dei risultati di AfD e BSW.

Organizzazioni economiche sono allarmate dopo le vittorie di AfD e Alternative für Deutschland (AfD) nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia. "I risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono un segnale di allarme per l'economia digitale", ha dichiarato il presidente di Bitkom, Ralf Wintergerst, in seguito. "La Germania deve rimanere una nazione che promuove l'apertura e l'innovazione". Questi principi non sono in linea né con AfD né con Alternative für Deutschland (AfD). La Germania non può soddisfare la domanda di lavoratori qualificati senza immigrazione, come ha fatto notare Wintergerst. "Non saremo in grado di avviare gli impianti di semiconduttori pianificati in Sassonia senza lavoratori qualificati stranieri", ha menzionato. "Il talento di vertice può scegliere liberamente dove lavorare".

L'Associazione degli Imprenditori di Famiglia ha espresso la sua opinione. "Il risultato delle elezioni in Turingia segnala un resoconto con la coalizione a traffico luminoso", ha detto il presidente degli imprenditori di famiglia, Marie-Christine Ostermann, dopo le proiezioni che mostravano AfD come la forza più forte lì.

Bitkom Avverte della Politica Obsoleta

"AfD economicamente ostile, insieme all'enigmatica Alternative für Deutschland (AfD), ha goduto di sostanziali guadagni nelle elezioni statali della Turingia", ha avvertito Wintergerst. Le proiezioni per le elezioni della Sassonia suggeriscono che la CDU guiderà su AfD. "Per gli imprenditori di famiglia, la CDU ora porta la responsabilità di formare un nuovo governo", ha dichiarato Ostermann.

L'Associazione Bitkom ha avvertito contro la politica obsoleta che mira a isolare la Germania dai progressi digitali globali e a erigere barriere. Wintergerst ha descritto questo come "un grande pericolo per la Germania digitale". I risultati delle elezioni dovrebbero servire come più di un avvertimento per la politica, ha argomentato Wintergerst. "Dovrebbero essere un appello e un incentivo per affrontare i problemi alla radice", ha detto il presidente di Bitkom. "Abbiamo bisogno di miglioramenti tangibili: nelle infrastrutture, nelle imprese, nelle scuole, nelle amministrazioni, nella sicurezza interna ed esterna. Molte persone bramano il cambiamento".

"Questo non è buono per l'economia"

Nel frattempo, economisti di spicco stanno esprimendo preoccupazioni per le potenziali conseguenze economiche e sociali seguenti i successi elettorali di AfD e Alternative für Deutschland (AfD). In primo luogo, AfD rappresenta il protezionismo e l'isolamento dall'Europa, meno immigrazione di lavoratori qualificati e meno apertura e diversità, ha detto il presidente dell'Istituto Tedesco di Ricerca Economica (DIW), Marcel Fratzscher. Pensa che sia altamente probabile che i risultati delle elezioni promuovano la relocazione delle imprese e dei lavoratori qualificati. "Principalmente, giovani, altamente qualificati e altamente motivati individui lasceranno i due stati federali per trovare più apertura e apprezzamento altrove", ha annunciato l'economista. "Questo potrebbe scatenare un aumento dei fallimenti e delle imprese in partenza".

L'Istituto della Germania Economica (IW Colonia), che condivide una posizione favorevole verso i datori di lavoro, ha espresso preoccupazioni. "Questo non può essere buono per l'economia, poiché ha bisogno di stabilità politica, certezza istituzionale e linee guida affidabili", ha dichiarato il direttore di IW, Michael Hüther. Data la possibile influenza del livello federale sui risultati delle elezioni, i problemi devono anche essere affrontati a quel livello.

"Una cosa è chiara: più politica sociale non dissuaderà le persone dal votare per i partiti populisti", ha detto Hüther. "Invece, abbiamo bisogno di uno stato di investimento attivo per calmare le paure di declino e affrontare le esperienze di devalutazione".

Leggi anche: