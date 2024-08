- I critici del campo progressista esprimono dubbi su se stessi dopo la loro decisione di ritirarsi.

I Co-Presidenti della Sinistra, Janine Wissler e Martin Schirdewan, si sono dati una bella strigliata dopo aver annunciato le loro dimissioni. Hanno riconosciuto che a volte interagire con gli avversari politici e con la situazione attuale non era sufficiente, secondo Wissler in una conferenza stampa a Berlino.

Wissler ha menzionato la scissione dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) guidata da Sahra Wagenknecht come un fattore importante. "Perché abbiamo investito un sacco di risorse, energia e tempo in questa disputa", ha spiegato. Pensava che la scissione fosse necessaria e avrebbe potuto essere avviata prima.

La 43enne ha evidenziato che i recenti dissidi interni al partito sono stati un problema significativo. Le critiche dei membri del partito, che affermano che la Sinistra non si occupa più delle questioni sociali, hanno lasciato un "impressionante". "Se affermiamo di essere il partito dell'unità, dobbiamo praticare l'unità anche tra le nostre file", ha dichiarato Wissler.

Il Co-Presidente Schirdewan ha anche insistito sul fatto che i dissidi interni del partito non dovrebbero essere discussi pubblicamente in futuro. Nonostante la scissione del BSW, questo problema persiste. "C'è sempre qualche rumore sgradevole in sottofondo", ha detto Schirdewan.

Tempismo delle Dimissioni

La domenica scorsa, i due presidenti hanno annunciato che non si sarebbero candidati per la rielezione al prossimo congresso del partito di ottobre. La Sinistra ha ricevuto solo il 2,7% dei voti nelle elezioni europee di giugno, aumentando la pressione sulla dirigenza del partito. Tuttavia, Schirdewan ha sostenuto che la loro partenza era una scelta autonoma. "Non mi sono sentito sotto pressione", ha detto.

I presidenti dimissionari hanno spiegato la loro decisione di ritirarsi due settimane prima delle elezioni negli stati orientali. Le elezioni in Sassonia e Turingia sono seguite dalle elezioni statali del Brandeburgo tre settimane dopo, ha spiegato Wissler. Volevano anche dare ai potenziali successori abbastanza tempo per prepararsi. Wissler ha attribuito il loro ritardo nell'annunciare le dimissioni alla disputa di bilancio nella coalizione del semaforo e alla possibilità di nuove elezioni.

Dopo aver lasciato la presidenza del partito, Schirdewan intende concentrarsi sul suo ruolo di capo del gruppo parlamentare della Sinistra nel Parlamento europeo. Wissler intende continuare il suo lavoro come deputato del Bundestag della Hesse.

L'annuncio delle dimissioni di Janine Wissler e Martin Schirdewan ha menzionato l'Alleanza Sahra wagon come un contesto con cui avevano a che fare, data la sua ruolo nella scissione dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW). In mezzo ai dissidi interni del partito, il dimissionario Co-Presidente Schirdewan ha sottolineato l'importanza di evitare di discutere i dissidi interni del partito in pubblico, poiché la scissione dell'Alleanza Sahra wagon continua a lasciare "qualche rumore sgradevole in sottofondo".

Leggi anche: