- I criminali tendono a frequentare principalmente i bagni.

In Baden-Württemberg, i ladri rappresentano la maggioranza dei crimini legati alle piscine. I dati mostrano che su 1.105 incidenti segnalati lo scorso anno, 577 sono avvenuti in piscine all'aperto, pari al 52% del totale, mentre altri 405 sono stati registrati in piscine coperte, pari quasi al 48%. Rispetto al 2019, i ladri sembrano meno attivi, con 751 casi in piscine all'aperto e 549 in piscine coperte segnalati quell'anno.

Nonostante un breve calo durante la pandemia di COVID-19, il tasso di criminalità complessivo nelle piscine di Baden-Württemberg non è significativamente aumentato. In effetti, il numero di crimini commessi in piscine all'aperto è diminuito del 5,9% rispetto all'anno precedente e del quasi 20% rispetto al 2019. È importante notare che molte piscine all'aperto hanno dovuto chiudere a causa dei regolamenti COVID-19, portando a una temporanea diminuzione dei crimini in vari domini pubblici.

Per quanto riguarda le piscine coperte, il numero di incidenti segnalati nel 2022 era inferiore a quello del 2019, ma non di tanto quanto nel caso delle piscine all'aperto. Il ministero ha registrato 598 crimini in piscine coperte l'anno prima della pandemia e solo un numero leggermente inferiore, 558, nel 2022.

Data la complessità causata dalla pandemia, è difficile fare paragoni diretti tra i tassi di criminalità del 2023 e degli anni precedenti. Tuttavia, il 2019 viene spesso utilizzato come termine di paragone a causa della sua relativa normalità rispetto agli anni della pandemia. Ad esempio, nel 2015 il ministero ha segnalato un totale più alto di 1.888 crimini in Baden-Württemberg.

I crimini legati alle piscine in Baden-Württemberg sono prevalentemente furti, poiché i ladri rappresentano la maggioranza degli incidenti in both piscine all'aperto e coperte. Nonostante una diminuzione dei crimini segnalati nel 2022 rispetto agli anni precedenti, i crimini legati alle piscine continuano a rappresentare una sfida nella regione.

