- I criminali stanno cercando di rubare bancomat con un carrello da sacchetto

Quattro individui hanno tentato di rubare un bancomat a Berlino-Kreuzberg. Le prime indagini suggeriscono che i sospetti hanno cercato di rimuovere il bancomat da una filiale bancaria utilizzando un carrello a mano venerdì notte, come riferito dalla Polizia di Berlino. Quando questo ha fallito, i quattro sono fuggiti dalla scena a mani vuote in una macchina scura, secondo il rapporto. Un testimone oculare ha riferito di aver visto i sospetti mascherati entrare nella filiale bancaria utilizzando attrezzi e ha allertato la polizia.

I sospetti hanno inizialmente preso di mira il bancomat di una filiale bancaria, come visto nel resoconto del testimone oculare. Nonostante i loro sforzi per spostare il bancomat con un carrello a mano, non sono riusciti e hanno dovuto abbandonare il loro piano.

Leggi anche: