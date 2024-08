I criminali informatici iraniani si concentrano su personaggi politici: Meta limita i profili di WhatsApp

Sulla base delle informazioni raccolte, il gruppo di hacker iraniano noto come APT42 ha preso di mira individui di alto profilo nel mondo politico e diplomatico, nonché altri con collegamenti alle amministrazioni degli ex presidenti degli Stati Uniti Joe Biden e Donald Trump.

Un'indagine ha rivelato che questo stesso gruppo di hacker era coinvolto in attacchi informatici simili ai politici, ai diplomatici e al personale militare, che erano stati segnalati in precedenza dai giganti della tecnologia come Microsoft e Google.

Date le preoccupazioni per la sicurezza aumentate prima delle elezioni degli Stati Uniti, Meta ha rivelato dettagli su queste attività dannose alle agenzie di legge e alle squadre delle campagne di entrambi i partiti repubblicano e democratico per le elezioni presidenziali di novembre.

Il gruppo di hacker ha anche preso di mira individui al di fuori dei circoli politici e diplomatici, influenzando vari settori. Inoltre, altre compagnie tecnologiche avevano segnalato attacchi informatici simili compiuti da APT42.

