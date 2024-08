- I creatori di Telegram rischiano una pena di prigione di oltre dieci anni

Autorità francesi avviato indagine contro il creatore di Telegram, Pavel Durov, e posto sotto inchiesta giudiziaria il cittadino russo-francese. Secondo le dichiarazioni dell'ufficio del procuratore di Parigi, ciò è dovuto a sospetti di non conformità con le indagini penali e collaborazione con attività criminali.

Nonostante la sua detenzione inaspettata di sabato e interrogatorio da parte di un magistrato, Durov è stato rilasciato mercoledì sera, ma con severe restrizioni. Il capo di Telegram è tenuto a pagare una cauzione di €5 milioni, a presentarsi alla polizia due volte alla settimana e gli è vietato lasciare la Francia, secondo l'ufficio del procuratore. La durata dell'inchiesta non è specificata dalle autorità.

Il fondatore di Telegram rischia il carcere

I sospetti in Francia suggeriscono che Durov abbia collaborato con il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, la frode e gli abusi sui minori, non agendo su Telegram e collaborando insufficientemente con le autorità. La refusal to cooperate with authorized wiretapping measures is also being criticized. Consequently, Durov was wanted by the authorities. Durov was apprehended at an airport near Paris on Saturday night. According to the prosecutor's office, investigations against Durov have been ongoing since February.

The investigation against Durov could lead to a criminal trial if the investigators find substantial evidence against him. Alternatively, they can also drop the case. Alone for the charge of aiding illegal transactions through the chat service, Durov faces up to ten years in prison and a fine of €500,000, as announced by the prosecutor's office.

Telegram nega le accuse

Telegram nega le accuse. La società afferma di rispettare tutte le regole applicabili. Durov "non ha nulla da nascondere". È anche "assurdo" attribuire la responsabilità a una piattaforma o al suo proprietario per l'abuso del servizio da parte di terze parti, secondo Durov. L'applicazione di messaggistica, lanciata nel 2013, ora ha quasi un miliardo di utenti e è installata su oltre cento milioni di dispositivi mobili.

Telegram è stato criticato per qualche tempo per non aver preso misure sufficienti contro gli atti di odio e altre attività illegali. L'applicazione di messaggistica è criticata, tra le altre cose, per essere una piattaforma meno trasparente in cui i criminali, compresi i terroristi, i trafficanti di droga e i fomentatori di guerra, possono collaborare più facilmente rispetto ad altri social network. Durov ha lasciato la Russia diversi anni fa a causa del suo rifiuto di cooperare con le autorità del suo paese. La società sottolinea di essere "entro gli standard dell'industria".

Data l'inchiesta in corso contro il creatore di Telegram, Pavel Durov, da parte delle autorità francesi a causa di sospetti di non conformità con le forze dell'ordine e collaborazione con attività criminali, è importante notare che le accuse contro di lui derivano da presunte attività di traffico di droga, riciclaggio di denaro, frode e abusi sui minori. Se trovato colpevole, Durov potrebbe affrontare fino a dieci anni di carcere e una multa di €500,000, come annunciato dall'ufficio del procuratore di Parigi, in relazione all'aiuto di transazioni illegali attraverso il servizio di chat.

Nonostante la controversia e il diniego di Durov delle accuse, l'inchiesta e il potenziale processo penale a Parigi mettono in evidenza le sfide e la scrutinio in corso che il messaggistica app Telegram deve affrontare, in particolare riguardo alla sua posizione sulle attività illegali e la trasparenza.

Leggi anche: