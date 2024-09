I creatori di ChatGPT affermano che il loro ultimo modello di IA possiede la capacità di ragionamento logico e processi di pensiero simili a quelli umani.

L'episodio inaugurale della serie OpenAI o1, considerato il primo della sua categoria, è stato presentato giovedì nella sua versione preliminare. OpenAI si aspetta aggiornamenti e miglioramenti frequenti nel prossimo futuro, con la maggior parte degli utenti di ChatGPT che avranno accesso ad esso gradualmente.

Come dichiarato sul loro sito dai creatori di ChatGPT, questi modelli sono progettati per approfondire la risoluzione dei problemi prima di fornire una risposta, riflettendo il processo di pensiero di un individuo. Tramite l'addestramento, acquiscono la capacità di raffinare il loro processo di pensiero, sperimentare con diverse strategie e riconoscere i loro errori.

OpenAI ha fornito alcuni esempi che mostrano le capacità di questi modelli innovativi. Ad esempio, possono essere utilizzati dai ricercatori medici per l'annotazione dei dati di sequenziamento cellulare o dai fisici per generare complesse formule matematiche necessarie nell'ottica quantistica.

Noam Brown, un ricercatore scientifico dell'azienda, ha illustrato il potenziale dei nuovi modelli AI giovedì. Ha espresso pubblicamente l'aspettativa che le future versioni possano riflettere su questioni per secondi, ore, giorni e persino settimane. Ha riconosciuto che i costi di inferenza (come le bollette energetiche elevate) aumenterebbero, ma ha posto la domanda: "Quanto saresti disposto a pagare per un nuovo farmaco contro il cancro? Per soluzioni di memorizzazione energetica pionieristiche?"

Giovedì, le esigenze energetiche dell'IA, una questione urgente, erano destinate a essere discusse tra i funzionari di alto livello della Casa Bianca e i principali dirigenti tecnologici. I partecipanti alla riunione, secondo una fonte di CNN, includevano Sam Altman, CEO di OpenAI, Ruth Porat, un dirigente senior di Google, e Dario Amodei, CEO di Anthropic.

Nonostante le sue limitazioni, il nuovo modello OpenAI manca di molti elementi che contribuiscono all'utilità di ChatGPT, come la navigazione web per le informazioni e il caricamento di immagini/file. Tuttavia, l'azienda ha dichiarato che rappresenta un importante passo avanti nell'affrontare i compiti di ragionamento complesso.

Nelle prove condotte da OpenAI, o1 ha mostrato prestazioni simili a quelle degli studenti di dottorato in compiti di riferimento difficili in fisica, chimica e biologia. Inoltre, nei test di ammissione per l'Olimpiade Internazionale di Matematica, i modelli aggiornati hanno risolto con precisione l'83% dei problemi.

Il settore tecnologico attende con impazienza i progressi in questo campo dell'IA, con la serie OpenAI o1 che promette aggiornamenti e miglioramenti frequenti. Nel mondo delle aziende tecnologiche, le collaborazioni tra entità come OpenAI e i corpi di ricerca medica potrebbero portare a importanti breakthrough in campi come l'annotazione dei dati di sequenziamento cellulare.

