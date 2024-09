I costruttori europei di automobili definiscono il passaggio ai veicoli elettrici un fallimento

La Federazione dell'Industria Automobilistica (ACEA) suggerisce che la rapida elettrificazione del settore automotive è attualmente impraticabile a causa delle vendite in calo dei veicoli elettrici e delle condizioni insufficienti, e chiede regolamentazioni CO2 meno stringenti. Non tutti nel settore concordano con questa prospettiva.

I principali attori nella produzione automobilistica europea lanciano l'allarme: date le vendite in calo dei veicoli elettrici e le condizioni insufficienti, ACEA considera la scadenza attuale per i produttori di passare completamente alla mobilità elettrica come irrealistica. Chiedono l'intervento dei decisori politici: "Misure urgenti" dalla Commissione UE sono necessarie per allentare gli obiettivi climatici, come percepito dal gruppo, per evitare il possibile collasso del settore. Nel 2025, verranno istituiti nuovi limiti di emissioni di CO2 nell'UE. In media, i parchi auto potranno emettere solo 93,6 grammi di CO2 per chilometro percorso. Tuttavia, pochi produttori sembrano in grado di rispettare questi criteri. Si trovano di fronte a multe esorbitanti o devono ridurre la produzione di veicoli a motore interno per soddisfare gli obiettivi di CO2. Pertanto, la politica dovrebbe concedere più tempo.

Milioni di posti di lavoro potrebbero essere a rischio

In realtà, la prossima rivalutazione dei limiti di emissioni dei parchi auto per auto e camion è prevista per il 2026 e il 2027. Tuttavia, ACEA chiede che la rivalutazione sia anticipata e che il settore automotive sia assistito a breve termine. L'associazione rappresenta 15 dei principali produttori europei, come Volkswagen, Daimler e BMW, tutti alle prese con la facilitazione del passaggio all'elettrico e il rispetto dei requisiti.

Il mercato dei veicoli elettrici è attualmente in calo. Secondo ACEA, le vendite di nuove auto sono diminuite del 18,3% su base annua ad agosto e la domanda di veicoli elettrici è crollata del 44%. In Germania, la registrazione di nuovi veicoli elettrici è addirittura diminuita del quasi 70%. In Francia, il secondo più grande mercato europeo, il calo è stato del 33%. Se la tendenza negativa persisterà, è improbabile che si raggiunga i nuovi limiti di emissioni nell'anno successivo.

Per ACEA, il problema è al di fuori del settore stesso: "Gli altri elementi critici necessari per questa trasformazione sistemica non sono in atto". C'è scarsità di infrastrutture di ricarica, prezzi dell'elettricità ragionevoli, incentivi all'acquisto e tasse, e una catena di fornitura affidabile per le batterie e le materie prime. La crescita economica e la fiducia del cliente nella tecnologia non sono ancora mature.

Il settore automotive è stato assediato da crisi imminenti: "Le regolamentazioni esistenti non tengono conto del fondamentale cambiamento nel clima geopolitico ed economico degli ultimi anni", sostiene il gruppo di lobby. Un documento sta circolando all'interno del settore, che chiede il ritardo dei nuovi limiti di emissioni di CO2 di due anni, come recentemente proposto dal presidente del consiglio di sorveglianza di VW, Hans Dieter Pötsch. Altrimenti, potrebbero chiudere fino a otto fabbriche e milioni di posti di lavoro potrebbero essere tagliati.

In questa situazione, Volkswagen e altri avevano fino al 2019 per implementare le regolamentazioni più rigorose. Non tutti condividono la visione apocalittica di ACEA. Ad esempio, il secondo più grande produttore di automobili d'Europa, Stellantis, nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e che include Opel, non vede la situazione così drammaticamente. Lo scorso fine settimana, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato: "Sarebbe assurdo cambiare le regole ora. Tutti erano a conoscenza delle regole da tempo, tutti avevano il tempo di prepararsi e ora è il momento di una corsa".

Stellantis ha fatto significativi investimenti per espandere la capacità di veicoli elettrici. In effetti, a causa della resistenza contro le regolamentazioni CO2 più strette, l'azienda ha addirittura lasciato il gruppo di lobbying ACEA alla fine del 2022. Stellantis affronta anche la concorrenza a basso costo dalla Cina e la fine del sussidio per i veicoli elettrici alla fine dello scorso anno, che impedisce la crescita sul mercato EV. Tuttavia, a differenza di molti altri giganti dell'automobile, Stellantis ha già affrontato i dolorosi tagli che potrebbero ancora verificarsi a Wolfsburg e altrove. Dal 2021, Stellantis ha ridotto la sua forza lavoro europea di 20.000 posti di lavoro, principalmente attraverso pacchetti di separazione. Tavares ha riconosciuto martedì che avevano implementato numerose decisioni impopolari in passato, ma il motivo era "per evitare di finire come Volkswagen".

In risposta alle richieste di indulgenza di ACEA, alcuni giocatori del settore argomentano che tutti avevano avuto abbastanza tempo per prepararsi alle regolamentazioni CO2 più strette. Ad esempio, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, afferma: "Sarebbe assurdo cambiare le regole ora, tutti erano a conoscenza delle regole da tempo, tutti avevano il tempo di prepararsi e ora è il momento di una corsa". Tuttavia, altre entità, come ACEA, argomentano che altri elementi cruciali per il passaggio all'elettrico sono ancora insufficienti, come le infrastrutture di ricarica adeguate, i prezzi dell'elettricità ragionevoli e una catena di fornitura affidabile per le batterie e le materie prime. Affermano che "gli altri elementi critici necessari per questa trasformazione sistemica non sono in atto".

Leggi anche: