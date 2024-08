- I costi di ristrutturazione del palco di Colonia aumenteranno ulteriormente.

Il restauro dei palchi di Colonia incontra ulteriori ostacoli e costerà di più. La data prevista per il termine dei lavori ora si attesta nella seconda metà del 2025, come ha rivelato la città. Questo ritardo ha comportato un significativo aumento del budget, da 709,4 milioni di euro iniziali a circa 800 milioni. Originariamente, il progetto era stato stimato in circa 250 milioni di euro.both the opera house and the Schauspielhaus, built in the 1950s, have been under renovation since 2012.

Transizione difficile dall'architettura del dopoguerra

La sindaca Henriette Reker (indipendente) ha espresso la sua delusione, dichiarando: "L'ultimo ritardo è veramente scoraggiante e incredibilmente amaro". Aveva sperato fino alla fine che i palchi riaprissero l'anno successivo. "Sono stata coinvolta a stretto contatto in questo progetto, ma purtroppo non posso consegnarlo come lo avevo immaginato o come si merita la gente di Colonia", ha detto Reker. "Anche se non sono direttamente coinvolta, come sindaca, alla fine sono io a prendere la responsabilità, che accetto". Questa notizia ha anche un impatto sui contribuenti. "È un disastro", ha ammesso.

In precedenza, le complessità e le complicazioni dell'adattamento di un complesso di edifici del dopoguerra ai regolamenti di sicurezza attuali erano state citate come una delle principali ragioni del ritardo. Tuttavia, secondo la direzione dei lavori, ora si tratta anche di accelerare la costruzione e migliorare i canali di comunicazione. Il numero di lavoratori sul posto aumenterà, passando dai 170 attuali a 300-350.

Il ritardo nella conclusione del restauro di Colonia significa che i visitatori probabilmente non potranno esplorare l'opera house e il Schauspielhaus rinnovati fino alla seconda metà del 2025. Nonostante l'aumento di costi di oltre 90 milioni di euro, la sindaca Henriette Reker continua a supervisionare il progetto, esprimendo la sua delusione per l'ultimo intoppo.

