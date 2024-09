I costi di produzione tedeschi diminuiscono ancora una volta, principalmente a causa della diminuzione delle spese energetiche.

I dati sulla produzione in Germania mostrano un ulteriore calo dei costi, in corso da più di un anno, che si è protratto anche ad agosto, principalmente a causa della riduzione dei costi energetici. Diversi commercianti, dai produttori di prodotti lattiero-caseari ai fornitori di energia, hanno offerto i loro beni a un prezzo medio del 0.8% inferiore rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. Si tratta del 14° calo consecutivo. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano un calo leggermente più pronunciato del 1.0%, dopo la flessione del 0.8% registrata a luglio. C'è stato un lieve aumento dei prezzi da luglio ad agosto, pari allo 0.2%.

I prezzi dei produttori, che vengono monitorati prima che i prodotti subiscano ulteriori lavorazioni o entrino nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, vengono spesso considerati un'indicazione dei trend dei prezzi al consumo. Il tasso di inflazione in Germania è sceso al suo livello più basso degli ultimi tre anni ad agosto, con i beni e i servizi che costavano in media il 1.9% in più rispetto all'anno precedente, in calo rispetto al 2.3% registrato a luglio.

Il calo dei prezzi dei produttori a agosto è stato ancora una volta spinto dai costi energetici più bassi, che sono risultati del 4.6% inferiori rispetto all'anno precedente. I prezzi del gas sono diminuiti del 10.1%, mentre quelli dell'elettricità sono diventati del 9.2% meno costosi. I prodotti petroliferi, in media, sono risultati del 4.7% più economici, con i carburanti come la benzina che sono diminuiti dell'8.3% e l'olio combustibile leggero che è diminuito del 11.5% rispetto ad agosto 2023. Escludendo l'energia, i prezzi dei produttori sarebbero aumentati del 1.2%.

I prezzi dei prodotti alimentari hanno registrato un lieve aumento dello 0.7% rispetto ad agosto 2023. Il burro (in aumento del 41.7%) e i dolci (in aumento del 22.0%) sono diventati relativamente più costosi. I prodotti

