I costi di manutenzione del proprietario: potenziale deducibilità diretta?

Inquilini o proprietari responsabili della manutenzione delle aree comuni in una comunità condominiale sono tenuti a istituire fondi per le riparazioni e la manutenzione future. È cruciale per i proprietari terrieri riconoscere questo quando pubblicizzano i loro affitti.

Le spese relative a questi fondi di manutenzione possono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi. Ciò include le spese per la riparazione o il miglioramento delle strutture condivise come pareti esterne, tetti e linee di servizio.

Come evidenziato da Daniela Karbe-Geßler della Federazione dei Contribuenti, queste spese possono essere compensate con il reddito al momento del pagamento dal fondo di manutenzione. Se le spese sono consistenti o comportano investimenti importanti, i proprietari terrieri possono distribuire le detrazioni sulla durata dell'attivo.

Tuttavia, secondo le linee guida dell'amministrazione fiscale, depositare semplicemente i fondi nel fondo di manutenzione non consente di dedurre le spese come costi pubblicitari. Solo quando questi fondi vengono utilizzati per investimenti possono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi.

Daniela Karbe-Geßler chiarisce che una detrazione fiscale per le spese pubblicitarie è attualmente possibile solo quando il gestore dell'appartamento preleva fondi dal fondo di manutenzione per riparazioni o acquisti.

I proprietari terrieri e i proprietari dovrebbero monitorare e aggiornare regolarmente i fondi di manutenzione. È essenziale includere questi registri quando si presentano le dichiarazioni dei redditi.

Un proprietario terriero ha recentemente intentato una causa al tribunale finanziario di Norimberga (n. 1 K 866/23), sostenendo che i depositi nel fondo di manutenzione dovrebbero essere immediatamente deducibili come costi pubblicitari al momento del pagamento, indipendentemente dal loro uso futuro e dalla loro classificazione fiscale. Tuttavia, il tribunale ha respinto la deduzione nell'anno di pagamento.

Il proprietario terriero ha quindi presentato ricorso, che è stato accolto a causa delle sue implicazioni significative. Il numero di procedimento presso il tribunale fiscale federale è IX R 19/24.

Per gli altri proprietari terrieri, ciò significa che possono richiedere un rinvio della procedura, citando il numero di procedimento, fino a quando il tribunale fiscale federale non renderà la sua decisione.

È importante notare che i fondi di manutenzione non possono essere utilizzati per rinnovare gli appartamenti dei singoli proprietari. Ogni proprietario è responsabile delle spese per questi lavori, che possono anche essere dichiarate come costi pubblicitari.

La Federazione dei Contribuenti potrebbe fornire informazioni sulle implicazioni fiscali dell'utilizzo delle spese del fondo di manutenzione per grandi investimenti. I proprietari terrieri dovrebbero essere consapevoli del fatto che solo quando i fondi dal fondo di manutenzione vengono utilizzati per investimenti possono essere richiesti come detrazioni nella dichiarazione dei redditi, come evidenziato da Daniela Karbe-Geßler della Federazione dei Contribuenti.

