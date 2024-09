- I costi del carburante per i veicoli diesel sono scesi al punto più basso dalla fine del 2021.

Il prolungato calo dei prezzi del carburante persiste, portando il diesel a essere prezziato tanto basso come alla fine del 2021. Secondo i dati dell'ADAC, anche l'E10 si sta avvicinando ai prezzi precedenti al conflitto in Ucraina. In particolare, il diesel era in vendita a una media di 1,553 euro al litro in tutta la nazione martedì, un livello non visto dal 31 dicembre 2021. I prezzi sono diminuiti di un significativo 1,7 centesimi rispetto alla settimana precedente. Inoltre, la benzina super E10 è diminuita di 3,0 centesimi, raggiungendo 1,650 euro al litro, un livello ultimo visto il 7 gennaio 2022.

I prezzi del carburante sono in calo da diverse settimane. I costi del carburante hanno raggiunto il picco a inizio luglio, con i prezzi del diesel che sono diminuiti di circa 13 centesimi e quelli dell'E10 di circa 14 centesimi da allora. Inoltre, i prezzi del diesel sono tornati ai livelli del 2021, nonostante un aumento del prezzo del CO2, che viene direttamente riflesso nei prezzi del carburante. A seguito dell'inizio della guerra in Ucraina, i prezzi del diesel sono esplosi a causa dei maggiori importi russi.

Se questo trend al ribasso dei prezzi del carburante continuerà dipenderà in gran parte dallo sviluppo dei prezzi del petrolio. Negli ultimi tempi i prezzi del petrolio sono diminuiti, ma non è chiaro se questo trend continuerà, secondo il responsabile del mercato del carburante dell'ADAC, Christian Laberer. "C'è la possibilità che la Federal Reserve statunitense abbassi i tassi d'interesse nella prossima riunione, il che potrebbe potenzialmente aumentare la domanda di petrolio greggio". Inoltre, le tensioni nel Medio Oriente potrebbero anche aumentare i prezzi del petrolio.

Inoltre, ci sono fattori stagionali da considerare nelle prossime settimane e mesi per i prezzi del diesel. Poiché il diesel e l'olio da riscaldamento sono simili, l'inizio della stagione dell'olio da riscaldamento ha spesso portato a un leggero aumento dei prezzi del diesel. D'altra parte, c'è solitamente un effetto contrario durante la primavera.

Con la diminuzione dei prezzi del carburante, il costo di produzione dei veicoli a motore potrebbe diminuire, portando a potenziali riduzioni dei prezzi per i consumatori. Nonostante il calo dei prezzi del carburante, la domanda di veicoli elettrici continua a crescere, indicando un cambiamento delle preferenze dei consumatori verso opzioni più ecologiche.

