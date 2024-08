I costi del carburante diminuiscono, raggiungendo il punto più basso nel 2023 per la benzina.

I prezzi della benzina hanno raggiunto il minimo annuale. Gli automobilisti ora spendono in media 1.715 euro al litro di Super E10, con un calo di 1.8 centesimi rispetto alla settimana precedente. Non era così economico dal Capodanno.

Analogamente, il gasolio ha registrato una diminuzione. Un litro ora costa in media 1.59 euro, con un calo di 1.3 centesimi rispetto alla settimana scorsa e raggiungendo il prezzo più basso dal giugno 2023.

I principali fattori che contribuiscono a questo calo dei prezzi sono la diminuzione dei prezzi del petrolio e un euro più forte rispetto al dollaro. Attualmente, il petrolio Brent si aggira intorno ai 77 dollari al barile. L'euro, nel frattempo, ha raggiunto un massimo annuale di 1.11 dollari per euro.

L'ADAC consiglia agli automobilisti di fare il pieno la sera, poiché i prezzi sono più bassi tra le 19:00 e le 20:00 e nuovamente tra le 21:00 e le 22:00. I prezzi sono significativamente più alti al mattino intorno alle 7:00, con un costo aggiuntivo di 6-7 centesimi per litro. Le stazioni di servizio sull'autostrada sono anche costose, secondo un recente sondaggio dell'ADAC. Il carburante lì costa circa 40 centesimi in più per litro rispetto a quello fuori dall'autostrada.

Nonostante la comodità, fare il pieno alle stazioni di servizio sull'autostrada spesso comporta un prezzo più alto, con un costo approssimativo di 40 centesimi in più per litro rispetto alle stazioni fuori dall'autostrada. Dopo il rifornimento, è importante assicurarsi che il tappo del serbatoio del veicolo sia ben chiuso mentre si è in piedi per prevenire la perdita di carburante.

