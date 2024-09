I costi del carburante diminuiscono continuamente, raggiungendo livelli non visti in quasi tre anni per il gasolio.

Dopo diverse settimane di calo dei prezzi del carburante, il diesel ora è tanto economico quanto lo era alla fine del 2021 - prima dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'aumento dei costi del CO2. Tuttavia, un potenziale influsso stagionale potrebbe presto invertire questa tendenza.

Secondo i dati dell'ADAC, il prezzo medio del diesel martedì era di 1,553 euro al litro, livello ultimo registrato il 31 dicembre 2021. La settimana scorsa, il prezzo è diminuito di 1,7 centesimi. La benzina E10 è scesa di 3,0 centesimi a 1,650 euro al litro, livello ultimo registrato il 7 gennaio 2022.

Da quando hanno raggiunto i loro massimi a inizio luglio, sia il diesel che l'E10 sono notevolmente diminuiti. Il diesel è circa 13 centesimi più economico, mentre l'E10 è circa 14 centesimi più economica. Il fatto che il diesel sia ora tornato a un livello del 2021 è notevole, considerato l'aumento successivo dei costi del CO2, che si riflette nel prezzo del diesel di qualche centesimo al litro. Inoltre, i prezzi del diesel sono aumentati notevolmente dopo l'inizio della guerra in Ucraina, poiché veniva importato principalmente dalla Russia.

Se i bassi prezzi del carburante persisteranno dipende in gran parte dall'evoluzione del prezzo del petrolio, che di solito influisce sui prezzi del carburante. Recentemente, i prezzi del petrolio sono diminuiti, ma se questa tendenza continuerà rimane incerto, secondo l'esperto del mercato del carburante dell'ADAC, Christian Laberer. "È possibile che la Federal Reserve degli Stati Uniti abbassi i tassi d'interesse in una prossima riunione, il che potrebbe aumentare nuovamente la domanda di greggio crudo". Anche le tensioni nel Medio Oriente potrebbero aumentare e far salire il prezzo del petrolio.

C'è anche un effetto stagionale che potrebbe influire sul diesel nel prossimo futuro. Poiché il diesel e l'olio da riscaldamento sono quasi identici, l'inizio della stagione dell'olio da riscaldamento ha spesso rappresentato un piccolo fattore di influenza dei prezzi per il diesel. D'altra parte, in primavera, si verifica solitamente un effetto contrario.

A causa del significativo calo dei prezzi del diesel, molti proprietari di veicoli con motori diesel stanno godendo di risparmi alla pompa. In effetti, il prezzo del diesel è sceso a livelli non visti dal

